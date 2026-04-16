Lionel Messi rachète un club de Barcelone : "Le début d'un nouveau chapitre"

Lionel Messi est le nouveau propriétaire de l'UE Cornellà. L'information a été annoncée par le club ce jeudi.

Lionel Messi, qui est toujours actif aux États-Unis du côté de l'Inter Miami, détient désormais à 100 % l'UE Cornellà. Il s'agit d'un club fondé en 1951, basé à Cornellà de Llobregat, dans la province de Barcelone.

"Cette décision renforce les liens étroits de Messi avec le FC Barcelone et son engagement dans le développement du sport et des talents locaux en Catalogne — un attachement né de ses années passées au FC Barcelone et entretenu depuis", écrit la formation catalane.

Un top club formateur

L'UE Cornellà s'est vanté dans son communiqué comme étant l'un des clubs les plus traditionnels du football catalan. L'équipe a tenu à mettre en avant sa qualité de formation également, citant des joueurs passés par le club comme David Raya, Jordi Alba ou encore Gerard Martín.

"L’engagement de Messi envers les jeunes talents se reflète également dans la solide structure de formation du club, avec des équipes engagées dans les plus hautes catégories de jeunes, tant au niveau national que régional", souligne le club. "Cet engagement s’est aussi manifesté à travers d’autres initiatives, comme la Messi Cup — un tournoi organisé pour la première fois en décembre dernier à Miami, réunissant huit des meilleures équipes U16 au monde (Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City et FC Barcelone)."



"L’arrivée de Lionel Messi marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire du club, avec pour objectif de stimuler son développement sportif et institutionnel, de renforcer ses bases et de continuer à investir dans les talents. Le projet s’inscrit dans une vision à long terme, avec un plan stratégique alliant ambition, durabilité et ancrage local", conclut l'UE Cornellà.