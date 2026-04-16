Un joueur du Standard out jusqu'en fin de saison et jusqu'à quatre retours pour le déplacement à Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un joueur du Standard out jusqu'en fin de saison et jusqu'à quatre retours pour le déplacement à Charleroi
Photo: © photonews
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Vincent Euvrard enregistre les retours de Matthieu Epolo, Ibrahim Karamoko, Steeven Assengue et peut-être de Marlon Fossey pour le déplacement au Sporting Charleroi ce samedi. La saison de Mohamed El Hankouri, en revanche, est terminée.

Après sa victoire à Louvain et sa défaite contre Westerlo, le Standard disputera le choc wallon sur la pelouse du Sporting Charleroi, où il avait été battu 2-0 en phase régulière, ce samedi. Une rencontre préfacée par Vincent Euvrard, qui a d’abord donné des nouvelles de l’infirmerie en conférence de presse.

Premièrement, et comme attendu, Matthieu Epolo est remis de sa toute petite blessure au doigt et sera bien en mesure de tenir sa place. En défense, tel qu’attendu aussi, Steeven Assengue sera de retour avec le groupe.

Cela pourrait également être le cas du capitaine Marlon Fossey, qui s’est entraîné toute la semaine, mais qui est encore un peu limite, et pour qui la décision sera prise vendredi.

Marlon Fossey encore incertain, saison terminée pour Mohamed El Hankouri

Toujours dans le secteur défensif, Vincent Euvrard enregistre également le retour d’Ibrahim Karamoko, qui avait été écarté une semaine en raison d’un début de pubalgie.


L’entraîneur du Standard, qui ne peut toujours pas compter sur Teddy Teuma, a enregistré une autre mauvaise nouvelle : Mohamed El Hankouri est touché aux ligaments de la cheville, et sa saison est terminée.

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