OFFICIEL : La Gantoise prolonge le contrat de l'un de ses attaquants

C'est officiel, Hyllarion Goore a prolongé son contrat avec La Gantoise jusqu'au 30 juin 2029. Le club a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Hyllarion Goore est lié au club depuis janvier 2025. Il avait rejoint la formation gantoise en provenance de l’Ararat Erewan, club arménien de première division.

"Il s’est rapidement illustré par sa vitesse et sa qualité de dribble", écrit le club gantois dans un communiqué, justifiant sa prolongation jusqu'en juin 2029. L'Ivoirien a pris part à un total de 30 rencontres cette saison pour six buts inscrits et trois passes décisives délivrées. Son dernier but remonte au 7 février dernier contre OHL.

Victime d'une blessure musculaire, il avait dû s'absenter pour quatre rencontres de championnat ensuite. Depuis qu'il a fait son retour en Pro League le 13 mars, il n'a toujours pas retrouvé le chemin des filets.

Lest mots d'Hyllarion Goore

Il est évidemment ravi de prolonger son contrat : "Je suis très heureux de prolonger mon aventure à Gand jusqu’en 2029. Depuis mon arrivée, je me sens ici comme chez moi. Le club, le staff, mes coéquipiers et surtout les supporters m’ont accueilli de la meilleure des manières."





"Avec beaucoup de fierté et de détermination, je poursuis cette belle histoire. Je suis 100 % motivé à donner le meilleur de moi-même à chaque match et à contribuer aux succès du club. Ensemble, nous avons encore de belles choses à accomplir. Merci pour la confiance et le soutien !", a-t-il conclu.