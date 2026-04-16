"C'est le plus grand match de ma carrière d'entraîneur, mais..." : Vincent Kompany pas peu fier de son Bayern

Scott Crabbé, journaliste de football
| Commentaire
"C'est le plus grand match de ma carrière d'entraîneur, mais..." : Vincent Kompany pas peu fier de son Bayern
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Kompany disputera bien les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois en tant qu'entraîneur. Le Real Madrid lui a pourtant donné du fil à retordre.

En ouvrant le score dès la première minute, le Real Madrid a donné le ton d'une soirée intense, plus difficile pour le Bayern que ne le suggérait le match aller. Mais les Bavarois ont tenu bon, sont revenus et ont même réussi à émerger en toute fin de match.

S'agissait-il du plus grand match de la jeune carrière d'entraîneur de Vincent Kompany ? "Oui, mais le prochain match sera le plus grand. Il faut continuer", souriait-il après la rencontre.

Vince the Prince ne minimisait toutefois pas cette folle soirée : "C'était un match très émouvant. Nous avons eu beaucoup de possession et nous avons toujours senti que nous pouvions marquer. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Ils ont des joueurs très rapides et sont toujours une menace".

Après le Real, c'est le PSG qui sera au menu

"Les garçons ont été mentalement forts aujourd'hui pour se remettre des quelques coups durs. Les supporters nous ont aussi aidés. Nous sommes restés calmes et avons toujours senti que notre moment viendrait. Les garçons méritaient cette victoire. On vit de tels moments parce qu'on y a travaillé toute la saison. Ils méritaient de jouer sans crainte ce soir. On ne peut pas seulement le dire, il faut aussi le montrer. Et c'est ce qu'ils ont fait", poursuit-il.

Dans l'émotion, Kompany a écopé de son troisième carton jaune de la compétition, il manquera donc la manche aller contre le PSG : "J'essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain. Mais c'est normal de parler quand votre joueur est au sol. J'ai été surpris qu'on me montre un carton jaune pour ça".

Lire aussi… 🎥 Quel scénario : Vincent Kompany et le Bayern éliminent le Real Madrid et sont en demi-finale !

Le match contre les Parisiens sera un nouveau test grandeur nature : "Souvent, ce sont des détails qui décident si l'on gagne ou si l'on perd. Ce qui compte surtout pour moi, c'est qu'après le match nous ne restions pas avec la question : à quoi tout cela servait-il au juste ? mais bien avec le sentiment d'avoir tout donné".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Real Madrid
Vincent Kompany

Plus de news

🎥 Quel scénario : Vincent Kompany et le Bayern éliminent le Real Madrid et sont en demi-finale !

🎥 Quel scénario : Vincent Kompany et le Bayern éliminent le Real Madrid et sont en demi-finale !

23:10
Passé par toutes les émotions : Vincent Kompany manquera le premier match contre le PSG !

Passé par toutes les émotions : Vincent Kompany manquera le premier match contre le PSG !

07:00
Arrivé en mission : Landry Dimata retrouve le chemin des filets dans la plus grande ville du monde

Arrivé en mission : Landry Dimata retrouve le chemin des filets dans la plus grande ville du monde

08:30
Du changement sur le maillot de Charleroi : "Nous partageons des valeurs communes fortes"

Du changement sur le maillot de Charleroi : "Nous partageons des valeurs communes fortes"

07:40
La 43e minute pour Ali Hamdi : un hommage à faire résonner partout en Belgique ce week-end

La 43e minute pour Ali Hamdi : un hommage à faire résonner partout en Belgique ce week-end

07:20
Découvrez le programme : jusqu'à cinq Belges sur les pelouses européennes ce jeudi soir

Découvrez le programme : jusqu'à cinq Belges sur les pelouses européennes ce jeudi soir

06:30
Le match aller aura suffi : un premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions

Le match aller aura suffi : un premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions

22:54
Radja Nainggolan se paie Anderlecht : "Ils étaient là, comme s'ils avaient gagné le championnat..."

Radja Nainggolan se paie Anderlecht : "Ils étaient là, comme s'ils avaient gagné le championnat..."

22:30
1
Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"

Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"

22:00
La France et Didier Deschamps confirment un forfait de taille pour la Coupe du monde !

La France et Didier Deschamps confirment un forfait de taille pour la Coupe du monde !

21:20
Yari Verschaeren, enfant de Neerpede, partira libre après avoir refusé un transfert à 5 millions d'euros

Yari Verschaeren, enfant de Neerpede, partira libre après avoir refusé un transfert à 5 millions d'euros

21:40
Le titre au détriment d'un football romantique à Bruges ? "Si vous connaissez la réalité des Play-Offs..."

Le titre au détriment d'un football romantique à Bruges ? "Si vous connaissez la réalité des Play-Offs..."

21:00
2
Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

14:00
Joan Laporta furieux après l'élimination du Barça : "Prétendre que les arbitres nous favorisent est honteux"

Joan Laporta furieux après l'élimination du Barça : "Prétendre que les arbitres nous favorisent est honteux"

20:20
Vous rappelez-vous d'eux ? Ces vieilles connaissances de Pro League qui seront au Mondial 2026

Vous rappelez-vous d'eux ? Ces vieilles connaissances de Pro League qui seront au Mondial 2026

20:40
Saint-Trond cherche sa première victoire en Play-Offs, mais sera sûrement privé d'un élément important à Gand

Saint-Trond cherche sa première victoire en Play-Offs, mais sera sûrement privé d'un élément important à Gand

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

19:00
Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

19:30
23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

19:00
Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

18:40
Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

18:20
"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

18:00
Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

17:30
Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

17:00
Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

16:30
Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

15/04
Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

16:00
3
Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

15:30
Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

15:00
Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

14:40
4
"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

14:20
Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

13:30
Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

13:00
3
398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

12:40
Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

12:20
Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Quarts de finale
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool Liverpool
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 FC Barcelone FC Barcelone
Liverpool Liverpool 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Portugal Sporting Portugal
Bayern Munich Bayern Munich 4-3 Real Madrid Real Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved