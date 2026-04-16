L'ancien gardien d'Arsenal et de la Juventus, Alexander Manninger, est décédé dans un accident de la route

L'ancien gardien autrichien, Alex Manninger, a perdu la vie dans un accident de voiture. La terrible nouvelle est tombé ce jeudi.

Alexander Manninger a été victime d'un grave accident ce jeudi matin aux alentours de 8h30. Celui-ci s'est produit dans la ville de Nußdorf am Haunsberg, à côté de Salzbourg. Selon plusieurs médias autrichiens, il y aurait eu une collision entre sa voiture et un train au niveau d'un passage à niveau non sécurisé.

Le choc a été brutal. Les secours sont rapidement intervenus sur place, mais n’ont pas pu le sauver. Des gestes de premiers secours ainsi que l’utilisation d’un défibrillateur ont été effectués, mais sans succès.

Il était âgé de 48 ans. Durant sa carrière professionnelle, il est passé par des clubs comme la Juventus, Arsenal ou encore le Red Bull Salzbourg.

La Juventus, club avec lequel il a disputé 42 matchs entre 2008 et 2012, a été l’un des clubs où il a joué à publier un message sur ses réseaux sociaux.

Le communiqué de la Juventus



"Aujourd'hui est un jour d'une tristesse immense. Il nous a quittés, non seulement un grand athlète, mais un homme aux valeurs rares : l'humilité, la dévotion et un sérieux professionnel hors du commun. La Juventus exprime ses condoléances pour la disparition d'Alex Manninger et se serre autour de la famille en ce moment de douleur."