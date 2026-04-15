23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

Aleksandar Stankovic réalise une première saison de haute qualité au Club de Bruges. Cela devrait lui valoir un retour à Milan.

L'été dernier, le Club de Bruges avait acheté Aleksandar Stankovic à l'Inter pour environ 9,5 millions d'euros. Mais ce transfert était assorti d'une condition importante, qui est désormais en passe de se concrétiser.

Les Milanais avaient en effet négocié une clause de rachat stipulant qu'ils pourraient le récupérer après un an pour 23 millions. C'est que malgré son manque de temps de jeu avec l'équipe première, l'Inter connaissait le potentiel du garçon.

L'Inter gardait un oeil sur son évolution

Le journaliste italien Matteo Moretto confirme aujourd'hui que l'Inter va bel et bien activer la clause et récupérer son joueur, qui a notamment marqué des points par ses prestations de haut vol en Ligue des Champions.

Le Club de Bruges réaliserait ainsi une plus-value de 13,5 millions d'euros sur une seule saison avec Stankovic, même si le club était en droit d'en espérer encore davantage.



Reste une dernière question : l'Inter va-t-il rappeler l'international serbe pour lui donner sa chance ou pour en tirer un bénéfice immédiat en le revendant plus cher dans la foulée ? A en croire Tuttosport, c'est la première option qui tiendrait la corde.