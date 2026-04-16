DJ set, happy hour... le RFC Liège prépare une soirée animée pour fêter sa qualification en play-offs

À une journée de la fin de la phase classique, le RFC Liège est déjà qualifié pour les Promotion Play-offs. Le club liégeois a annoncé qu'une soirée festive sera au rendez-vous ce vendredi lors du dernier match de championnat.

Ce vendredi se disputeront les toutes dernières rencontres du championnat en Challenger Pro League. Le RFC Liège affrontera la KAS Eupen à 20h00. Les Sang et Marine sont déjà qualifiés pour les Promotion Play-offs. Cette dernière rencontre aura alors seulement pour enjeu la position au classement final du championnat.

Liège est assuré de terminer dans le top six suite à son succès face au Jong Gent la semaine dernière (0-2). Le club est actuellement cinquième au classement avec 50 unités.

Pour fêter la qualification, le RFC Liège a annoncé qu'il y aura un DJ set dès l'ouverture des grilles. Entre 18h30 et 19h30, une Happy Hour sera au rendez-vous.

Une soirée d'après-match

Après la rencontre, une soirée sous le chapiteau supporters et au terrain 2 sera organisée. Celle-ci se tiendra jusqu'à minuit.



En ce qui concerne la vente des tickets pour les play-offs, elle démarrera après le match entre le RFC Liège et Eupen. "La vente débutera à Rocourt vendredi après Liège-Eupen, lorsque le classement et notre adversaire seront connus. La vente en ligne sera également activée durant la soirée. Notez que les prix seront identiques à ceux de la phase classique du championnat", explique le club.



"Comme annoncé en début de saison, les abonnements ne sont pas valables pour les Playoffs. Chaque supporter doit acheter un ticket pour assister aux matchs." Les abonnés seront prioritaires jusqu'à mardi minuit sur les places assises actuellement occupées.