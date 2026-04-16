L'ère John Textor est révolue : Thierry Dailly veut sauver le RWDM de la faillite !

Sportivement comme financièrement, le RWDM est au bord du gouffre. Le seul espoir est de trouver très rapidement un repreneur. Ce n'est pas un hasard si le nom de Thierry Dailly revient au Stade Machtens.

Beaucoup de choses se passent actuellement au RWDM. Sur le plan sportif, malgré la victoire contre les RSCA Futures, la relégation reste une menace, puisque le club a écopé d'un retrait de points pour ne pas avoir respecté ses obligations financières. Une situation difficile tenable quand l'on consacre 97% de ses revenus aux salaires.

Thierry Dailly veut se présenter une deuxième fois en sauveur

Mais la relégation n'est finalement que le moindre des soucis. Il y a aussi le litige avec l'ex-CEO Gauthier Ganaye, qui veut faire déclarer le club en faillite en réclamant des arriérés. Un jugement est attendu lundi. Le RWDM a tenté de trouver un accord avec Ganaye, sans y parvenir, et la probabilité de voir les Molenbeekois effectivement déclarés en faillite est élevée.

Le RWDM (sous ses différentes formes) va-t-il alors sombrer une troisième fois ? À Molenbeek, on garde toutefois l'espoir d'éviter une liquidation. Des repreneurs potentiels auraient en effet été identifiés. Certaines sources parlent même de cinq candidats, mais ils seraient plutôt trois à pouvoir réellement entrer en considération.

Parmi eux, forcément, Thierry Dailly. L'ancien homme fort du RWDM, celui qui avait déjà fait renaître le club de ses cendres. Début du mois dernier, nous indiquions déjà qu'il réapparaissait dans le paysage. Dailly incarne l'espoir de nombreux supporters molenbeekois.

D'ici vendredi prochain, une reprise doit être planifiée

Il avait été totalement écarté par le propriétaire John Textor, via l'Eagle Group, mais ce dernier a entre-temps été mis de côté par ses investisseurs. De quoi rouvrir la voie à Dailly, à qui Textor n'aurait jamais voulu céder le RWDM.





Va-t-il sauver le club une deuxième fois ? Cela le rendrait encore plus grand et plus populaire aux yeux des supporters. Dailly sait qu'il a lui-même commis une erreur en faisant entrer Textor dans le projet, mais il a aussi bien plus de compréhension de ce que signifie gérer un club sainement que l'Américain mégalomane.

Le temps presse toutefois. D'ici vendredi prochain (24 avril), la Commission des licences se prononcera sur la licence pour la saison prochaine. Si, d'ici là, une lueur apparaît au bout du tunnel concernant une reprise, cela renforcerait déjà considérablement le dossier. Dailly, ou l'un des deux autres... C'est le dernier espoir pour ce RWDM, qui mérite mieux que tout ce qui s'est encore produit ces dernières années.