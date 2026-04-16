Plusieurs anciens du Standard : ces figures du football wallon qui vont regoûter à la D1A la saison prochaine

Scott Crabbé, journaliste de football
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Plusieurs anciens du Standard : ces figures du football wallon qui vont regoûter à la D1A la saison prochaine
Photo: © photonews

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Deux clubs sont déjà assurés de leur montée en D1A. Beveren et Courtrai comptent dans leur noyau plusieurs noms connus du football wallon.

Beveren a plié le suspense dès le mois de février, Courtrai a fini le travail il y a un peu plus d'une semaine : les deux montants directs vers la D1A sont connus. En attendant le verdict des Promotions' Playoffs puis du barrage contre le dernier de première division, petit tour d'horizon des éléments qu'il faut se préparer à revoir.

Dans son noyau, Beveren a veillé à pouvoir compter sur plusieurs routiniers. Christian Brüls en est évidemment le plus bel exemple, mais Bruno Godeau et le capitaine Laurent Jans se font également une joie de retrouver l'élite, tout comme Sieben Dewaele, révélé par Vincent Kompany à Anderlecht. Mais comme la majorité du noyau, ils sont tous en fin de contrat et négocieront donc leur avenir cet été.

Des places à prendre parmi l'élite ?

Autre ancien espoir mauve, Chris Lokesa (3 buts avec les RSCA Futures) fait aussi partie de l'aventure. Dans l'entrejeu, on retrouve Noah Mawete, vendu par le Standard l'été dernier après son passage en prêt au Lierse. Malgré son manque de temps de jeu, Mawete dispose d'un contrat jusqu'en 2028. Le club compte également sur Christophe Janssens, qui s'est directement imposé comme titulaire à son arrivée en provenance des Francs Borains.

Courtrai compte lui aussi quelques noms connus du football francophone. Après son passage au Standard, Gilles Dewaele est revenu au KV pour se relancer mais a eu du mal à se remettre d'une blessure à l'aine occasionnée en début de saison.


Boris Lambert s'est montré plus en vue. Le natif de Han-sur-Lesse a presque tout joué, marquant même trois buts, en plus de ses deux assists. L'ancien d'Eupen est prêté par Willem II, mais Courtrai a négocié une option d'achat.

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