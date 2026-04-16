Un jeune talent du Club de Bruges rêve de remporter le Ballon d'Or : "Certains rient quand je dis ça..."

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste de football
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Un jeune talent du Club de Bruges rêve de remporter le Ballon d'Or : "Certains rient quand je dis ça..."
Photo: © photonews
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Tian Nai Koren, jeune joueur du Club NXT âgé de 16 ans seulement, est un énorme talent. Le milieu offensif Blauw en Zwart, qui n'est qu'à l'aube de sa carrière, voit grand.

Il lui a été demandé quel était son plus grand rêve dans le football. Le jeune talent s'est montré très ambitieux : "Mon plus grand rêve ? Remporter le Ballon d’Or."

"Tout le monde peut le savoir. Certaines personnes rient quand j’exprime cette ambition… Mais j’y crois. Aujourd’hui, j’en suis encore loin, mais je ferai tout pour m’en rapprocher chaque jour", a-t-il expliqué au micro de Sporza.

Avec les Blauw en Zwart, son objectif est évidemment d'intégrer l'équipe première : "Au Club Bruges, mon grand objectif est de débuter avec l’équipe première. Plus tard, comme mon père, j’aimerais jouer en Premier League."

Le Slovène se sent bien à Bruges : "Je suis tombé amoureux du projet du Club immédiatement. Les infrastructures sont incroyables et c’est impressionnant de voir combien de jeunes joueurs passent en équipe première. Pour moi, c’était une évidence que je pouvais devenir la meilleure version de moi-même ici."

Le Club de Bruges U19 veut remporter la Youth League

Ce vendredi à 14h00, le Club de Bruges U19 affrontera Benfica en demi-finales de la Youth League. "C’est la meilleure compétition du football de jeunes. Ici, tu peux vraiment te montrer individuellement et collectivement. Nous avons énormément progressé ces derniers mois. Au début, nous cherchions encore la bonne énergie, mais aujourd’hui, nous sommes comme une famille. On sent aussi que le respect des adversaires a grandi."

Il espère remporter la compétition : "Nous sommes ici en Suisse pour gagner la Youth League. Tout le monde y croit, nous avons les joueurs pour."

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