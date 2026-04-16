Tahirys Dos Santos, rescapé de l'incendie de Crans-Montana, va signer son premier contrat professionnel

Tahirys Dos Santos, rescapé de l'incendie de Crans-Montana le 1er janvier dernier, va signer son tout premier contrat professionnel avec le FC Metz.

L'Équipe révèle que l'information sera officialisée en début de semaine prochaine. L'arrière gauche est actuellement affilié à l'équipe B du FC Metz, qui évolue en cinquième division française.

De retour sur les terrains

Le Français a été brûlé lors du tragique incendie de Crans-Montana à 30 % de sa surface corporelle. Après avoir passé plusieurs semaines à l'hôpital, il a récemment pu reprendre les entraînements. Dans un premier temps seul avant de réintégrer le groupe de l'équipe B du FC Metz. Il a d'ailleurs pris part à un match dimanche dernier.

Le joueur a subi une greffe de peau et ne devra pas s'exposer sans protection aux rayons du soleil durant au minimum une année. Son état de santé sera de toute façon suivi de très près, mais les choses avancent positivement pour lui. Pouvoir faire son retour sur les terrains est déjà une réussite en soi.

L'équipe première du FC Metz devrait très probablement être reléguée en Ligue 2 la saison prochaine. Le sort sera fixé très prochainement.



Tahirys Dos Santos avait déjà fait partie à une reprise du groupe A. Il était resté sur le banc lors d'un match de 32e de finale de Coupe de France contre l'ASC Biesheim.