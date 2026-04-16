Génération 2010 : un grand talent de Neerpede signe son premier contrat pro à Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste de football
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Génération 2010 : un grand talent de Neerpede signe son premier contrat pro à Anderlecht
Photo: © photonews
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Taty Kera est depuis plusieurs années considéré comme un élément prometteur à Neerpede. Anderlecht lui a ainsi fait signer son premier contrat professionnel cette semaine.

Ce matin, le Sporting a annoncé le premier contrat professionnel signé par Taty Kera. Du haut de ses 15 ans, le jeune défenseur central impressionne les formateurs mauves. Le voici désormais lié au club jusqu'en 2029.

"Taty est reconnu comme un défenseur physique et rugueux, doté d'une excellente technique. Il n'hésite pas à dribbler vers l'avant, à casser les lignes et participe ainsi activement à la construction du jeu depuis l'arrière, une qualité typique du club", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Anderlecht croit en lui

Le garçon a frappé ses premiers ballons à Tubize, où il est resté jusqu'à ses 9 ans. C'est là qu'Anderlecht a été le chercher en 2019. Depuis, Kera y gravit les échelons, en compagnie de son frère Abdoulrazac, qui évolue avec les U14.

De son côté, Taty a commencé la saison avec les U16 mais apparaît de plus en plus souvent avec les U18, avec qui il compte déjà quatre montées au jeu. Il est également international U16 belge.

Anderlecht veut continuer à le couver, tant sur le terrain qu'en dehors : "Intégré au projet Purple Talents, Taty est scolarisé à l’Institut des Sœurs de Notre-Dame, l’une de nos écoles partenaires, où il affiche d’ailleurs une bonne attitude et livre un travail sérieux".

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