Le genre d'image qu'on n'aime pas voir : un photographe perd connaissance après le but victorieux du Bayern

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste de football
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Le genre d'image qu'on n'aime pas voir : un photographe perd connaissance après le but victorieux du Bayern

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Un photographe a perdu connaissance lors du match entre le Bayern et le Real Madrid. Lors du but victorieux, ce dernier a été touché involontairement par des supporters.

Suite au but de Michael Olise à la 90e+4 minute, plusieurs ultras bavarois ont sauté depuis la tribune située derrière le but. Ils ont franchi la zone interdite entre les tribunes et le terrain pour pouvoir célébrer avec les joueurs. Deux photographes ont été involontairement pris dans cet incident.

L'un a même perdu connaissance. Il a été pris en charge par une équipe médicale directement. Il a accepté de se confier au micro du média allemand BILD.

Le photographe a des contusions et des douleurs

"Après le quatrième but, c’était le chaos total. J’étais inconscient et je n’ai rien remarqué d’autre. Je n’ai repris connaissance que lorsque tout était terminé et que la pelouse était vide", a-t-il précisé.

"J’ai des contusions et des douleurs. Je n’ai pas encore pu vérifier si mon matériel photo a été endommagé. Je remercie les secouristes qui m’ont pris en charge de manière exemplaire. Je suis heureux que cela n’ait pas été plus grave. Une chose pareille ne devrait pas se produire dans un stade pendant un match."

Lire aussi… "Battre le Standard, c'est un match chargé en émotions" : Vincent Kompany a-t-il vécu sa meilleure sensation ?
Les supporters ont présenté leurs excuses aux photographes. Un échange entre le Bayern et les ultras à propos de cet incident a eu lieu.

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