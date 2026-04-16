La 43e minute pour Ali Hamdi : un hommage à faire résonner partout en Belgique ce week-end

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
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La 43e minute pour Ali Hamdi : un hommage à faire résonner partout en Belgique ce week-end

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Ces 18 et 19 avril, en Province de Liège, la 43e minute de chaque match sera jouée pour Ali Hamdi, qui se bat à l'hôpital après avoir été victime d'un arrêt cardiaque dimanche dernier en plein match. Un élan de soutien qui pourrait dépasser les frontières de la région liégeoise.

Dimanche dernier, Ali Hamdi, joueur de Pontisse Herstal en P2 liégeoise, a été victime d’un arrêt cardiaque en plein match face à Fléron. Hospitalisé, le trentenaire peut compter sur de nombreuses marques de soutien depuis quelques jours, et son club de Pontisse a lancé un nouvel appel à la mobilisation générale sur ses réseaux sociaux.

"Pendant que notre guerrier se bat à l’hôpital, nous voulons nous battre à ses côtés et lui montrer tout notre soutien jusqu’à la fin de la saison de Pontisse. Dès ce dimanche, la 43e minute (en référence à son numéro de maillot, ndlr.) sera consacrée à une minute d’applaudissements pour lui montrer que nous pensons à lui et que nous nous battons avec lui !"

Une 43e minute pour Ali Hamdi

"Nous avons pu constater, lors de ces 48 dernières heures, qu’Ali est aimé de tous… Nous espérons que cette démarche ne s’arrêtera pas uniquement aux terrains où Pontisse jouera, mais qu’elle s’étendra à toute la province de Liège, et même au-delà."

"Ce n’est pas une obligation, mais si parmi ses amis, anciens clubs ou anciens coéquipiers, vous souhaitez lui montrer votre soutien à la 43e minute de votre match, une petite vidéo serait la bienvenue. Vous pouvez nous la transmettre afin que nous puissions en faire quelque chose de grand, comme l’est notre GUERRIER ALI."

La rédaction de Walfoot.be espère de tout cœur que cet élan de soutien pourra trouver une résonance à travers le pays, et adresse toutes ses forces à Ali Hamdi.

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