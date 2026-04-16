Hugo Broos fait l'éloge de Vincent Kompany : "Nous pouvons être très fiers de lui"

Vincent Kompany continue d'impressionner et reçoit désormais les éloges d'Hugo Broos, actuel entraîneur de l'Afrique du Sud.

Vincent Kompany est déjà, à un jeune âge, un entraîneur très respecté. Le Bayern Munich a décidé de lui offrir un contrat à l’été 2024. À l’époque, cela semblait être un pari risqué pour beaucoup, mais l’entraîneur belge a déjà largement fait ses preuves en Allemagne.

Cette saison, il est en route vers un nouveau titre de champion avec le Bayern, tandis que le Rekordmeister a également éliminé le Real Madrid en Ligue des champions. Vincent Kompany a déjà remporté de nombreux trophées en tant que joueur et entraîneur, mais la Ligue des champions manque encore à son palmarès.

Hugo Broos à propos de Vincent Kompany

Ces dernières années, il a énormément progressé, comme le constate aussi Hugo Broos. "La personnalité qu’on voit aujourd’hui chez lui, il l’avait déjà à 17 ans. Et avec une telle personnalité en tant qu’entraîneur, on a forcément un avantage sur ses collègues", a-t-il déclaré à Sporza.

"Au début de sa carrière d’entraîneur, je trouvais que son football était parfois un peu naïf. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, notamment grâce à la qualité des joueurs qu’il entraîne désormais. C’est un football beau, offensif et spectaculaire", a ajouté l'entraîneur belge.

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Il a pointé également qu’il y a eu une période où les entraîneurs néerlandais étaient très en vogue. Hugo Broos estime que Vincent Kompany peut désormais mettre la Belgique en lumière. "Aujourd’hui, c’est Vincent Kompany qui élève les entraîneurs belges à un niveau supérieur. Cela ne peut être que bénéfique pour que d’autres Belges obtiennent une chance à l’étranger. Nous pouvons être très fiers de lui."