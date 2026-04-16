Le FC Barcelone dépose une nouvelle plainte auprès de l'UEFA après son élimination en Ligue des champions

Le FC Barcelone a déposé plainte auprès de l'UEFA après son élimination au stade des quarts de finale de la Ligue des champions. Le club catalan se plaint de l'arbitrage.

Le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions ce mardi. Après leur défaite 2-0 au match aller, les Barcelonais n'ont pas réussi à inverser la tendance au match retour contre l'Atlético Madrid (victoire 1-2).

La semaine dernière, après le match aller, la formation espagnole avait déjà porté plainte auprès de l'UEFA en se plaignant de l'arbitrage. Ce jeudi, le club annonce avoir une nouvelle fois porté plainte, se sentant lésé par l'arbitrage.

Le communiqué du FC Barcelone

"Le club estime que, sur l’ensemble des deux manches, plusieurs décisions arbitrales n’ont pas respecté les Lois du Jeu, en raison d’une mauvaise application du règlement et d’un manque d’intervention appropriée du système VAR sur des situations d’une importance évidente", écrit le club.

"Selon le FC Barcelone, l’accumulation de ces erreurs a eu un impact direct sur le déroulement des rencontres ainsi que sur l’issue finale de la confrontation, causant un important préjudice sportif et financier au club. Par cette plainte, le club réitère les demandes déjà adressées à l’UEFA et, dans le même temps, se dit prêt à collaborer avec l’instance dans le but d’améliorer le système d’arbitrage afin de garantir une application plus rigoureuse, plus juste et plus transparente des Lois du Jeu."



Il y a peu de chances que cette plainte ait cependant un réel impact sportif. Cela ne devrait très certainement pas remettre en cause la qualification de l'Atlético Madrid pour les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions.