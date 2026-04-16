Le Japon annonce une grande nouvelle à deux mois de la Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste de football
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Le Japon annonce une grande nouvelle à deux mois de la Coupe du monde
Photo: © photonews
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À deux mois de la Coupe du monde 2026, le Japon a nommé un nouvel entraîneur adjoint. Shunsuke Nakamura intègre le staff des Samurai Blue.

Hajime Moriyasu, en poste depuis août 2018, va pouvoir compter sur l'aide de Shunsuke Nakamura. Le nouveau membre du staff de la sélection japonaise est un ancien joueur bien connu dans le pays. Il a pris part à pas moins de 98 matchs sous le maillot de l'équipe nationale entre 2000 et 2010.

Shunsuke Nakamura a un total de 758 matchs disputés en club durant sa carrière. S'il a beaucoup joué au Japon, il est tout de même passé par trois clubs européens : le Reggina Calcio (2002-2005), le Celtic (2005-2009) et l'Espanyol de Barcelone (2009-2010).

Après sa carrière de joueur, qu'il a terminée au Yokohama FC en 2023, il est devenu adjoint dans ce même club. Il y est resté jusqu'à la fin du mois de janvier 2026.

Les mots de Shunsuke Nakamura

Il est désormais prêt pour son nouveau défi : "J’ai longuement réfléchi à l’impact que pourrait avoir mon arrivée à une période aussi importante, à l’approche de la phase finale de la Coupe du monde, mais après avoir reçu des paroles passionnées et très encourageantes de la part du sélectionneur Hajime Moriyasu, j’ai décidé d’accepter ce poste."


"Je m’efforcerai de partager la même ambition que les joueurs de l’équipe nationale japonaise qui se battent sur la scène mondiale, et de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’équipe", a-t-il conclu.

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