"La situation était très difficile" : Isaac Mbenza sort du silence sur sa rupture de contrat à Charleroi

Isaac Mbenza est désormais à la recherche d'un nouveau club. Il revient sur ses derniers mois délicats à Charleroi.

Officiellement, Charleroi n'a encore rien communiqué à son sujet. Mais depuis le premier février, Isaac Mbenza n'est plus un joueur des Zèbres. Après son transfert avorté à Panetolikós, l'ancien Diablotin a rompu son contrat.

"J'avais le sentiment que ma situation n'était pas idéale. J'avais l'impression de ne pas avoir ma chance, et les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous", explique Mbenza à SudInfo.

Une triste fin après 114 matchs pour le Sporting

Son contrat ne courait que jusqu'en juin, mais l'issue devenait inévitable : "Je ne jouais plus et c'était très difficile. À un moment donné, c'était la seule solution, pour moi comme pour le club".

La rupture de son contrat était dans l'intérêt de tout le monde : "Tout s'est déroulé dans le respect mutuel avec Mehdi Bayat. Nous avons cherché ensemble une solution pour que je puisse trouver un nouveau club en tant qu'agent libre".



Mbenza tâche donc de se relancer. Il n'a pas encore retrouvé de nouveau club mais assure être dans un état d'esprit apaisé et ne pas avoir chômé malgré sa mise à l'écart : "Je suis tout à fait prêt à jouer le rôle du méchant pour protéger un club, mais pas celui de quelqu'un qui ne fait rien".