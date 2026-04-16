Un buteur allemand dans le viseur d'Anderlecht

Nicolas Baccus Brandon Morren
Nicolas Baccus et Brandon Morren, journaliste de football
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Un buteur allemand dans le viseur d'Anderlecht
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Anderlecht veut frapper fort sur le marché des transferts l'été prochain et cible notamment un renfort offensif. Un nouveau nom figure sur la short-list pour tenter de résoudre le manque d'efficacité devant le but.

Anderlecht devra à nouveau s’activer sur le marché des transferts l’été prochain afin de constituer un groupe compétitif pour la saison suivante. À certains postes, le club souhaite absolument se renforcer.

Ainsi, les Mauves chercheront à recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato. Pour l’instant, les offensifs ne répondent pas tous aux attentes, et les Bruxellois semblent prêts à passer à l’action.

Anderlecht ajoute un attaquant allemand à sa liste

Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, Anderlecht a ajouté Noel Futkeu à sa short-list. L’Allemand de 23 ans évolue actuellement à Greuther Fürth en 2. Bundesliga.

Cette saison, il a déjà disputé 29 rencontres avec son équipe. Il y a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques intéressantes, mais pourra-t-il reproduire ces performances à Anderlecht ?


Anderlecht ne se focalisera toutefois pas uniquement sur ces chiffres. Le club bruxellois sait désormais que le rendement dans un autre championnat n’est pas une garantie de succès au Lotto Park.

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