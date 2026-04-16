"Seuls Anderlecht et le Standard nous ont devancé" : le chiffre qui fait la fierté de Saint-Trond

Scott Crabbé, journaliste de football
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"Seuls Anderlecht et le Standard nous ont devancé" : le chiffre qui fait la fierté de Saint-Trond
Photo: © photonews

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Saint-Trond a débuté ses Playoffs par un 0 sur 6 mais n'a pas à rougir de sa saison. Les Canaris resteront dangereux jusqu'au bout.

Saint-Trond présente sans doute la plus belle évolution par rapport à la saison dernière, quand l'équipe luttait pour ne pas descendre lors des Playdowns. Wouter Vrancken a ramené plus de positivité et un football sans complexe, qui fait la fierté du Stayen.

"Sur le plan technique et créatif, le STVV est la meilleure équipe de Belgique, mais physiquement, je pense qu'elle est un peu en deçà des Champions' Playoffs", estime l'ancien Trudonnaire Thomas Chatelle, cité par Het Belang van Limburg.

Le staff des Canaris estime pourtant que l'équipe a du répondant en la matière : "Les courses à haute intensité sont l'un des facteurs les plus déterminants de la performance dans le football moderne. Des études menées dans différents championnats européens ont démontré que les équipes qui effectuent plus de courses à haute intensité que leurs adversaires ont plus de chances de gagner le match", explique le préparateur physique Renaat Philippaerts.

Une discipline avec et sans ballon

Le STVV brille justement dans ces courses à haute intensité : "Sur les 32 matchs disputés cette saison, l'équipe a parcouru plus de kilomètres à haute intensité que son adversaire à 30 reprises. Seuls Anderlecht et le Standard nous ont devancés le temps d'un match", avance Philippaerts.


Les kilomètres à haute intensité ne font également pas tout. Contre l'Union, Saint-Trond a tiré la langue en seconde mi-temps et perdait beaucoup de duels, obligeant l'équipe à courir plus qu'à faire courir le ballon. La transformation de l'équipe n'en reste pas moins spectaculaire, en faisant une équipe parfaitement à sa place dans le top 6.

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