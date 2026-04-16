"Battre le Standard, c'est un match chargé en émotions" : Vincent Kompany a-t-il vécu sa meilleure sensation ?

Vincent Kompany s'est expliqué sur son ressenti émotionnel après la qualification du Bayern pour les demi-finales de la Ligue des champions. L'entraîneur belge a insisté sur le fait que ce type de moment fort ne se compare pas forcément.

Le Bayern est venu à bout du Real Madrid en Ligue des champions en s'imposant sur le score de 4-3 ce mercredi (6-4 au cumulé). Une immense satisfaction, évidemment, pour le coach belge. Mais comparer ce moment de joie avec d'autres vécus au cours de sa courte carrière d'entraîneur reste difficile selon lui.

Une émotion forte, parmi d’autres dans sa carrière

"Quand on entraîne Anderlecht en Belgique et qu’on bat le Standard de Liège, c’est un match chargé en émotions", a-t-il pointé selon Sky Sport. "Je ne pense pas que la sensation soit si différente, ça vous procure tout."

Ensuite, il a utilisé un exemple avec Burnley : "Je me souviens qu’on avait battu Blackburn deux fois avec Burnley. Pour personne dans cette salle, vous n’aurez envie de comparer ça avec le match contre le Real Madrid. C’était incroyable."

"Bien sûr, pour le Bayern Munich, ce match procure une sensation incroyable, mais je ne pense pas qu’il faille attendre le Real Madrid pour se dire : 'ok, ce sera la meilleure sensation'", a-t-il ajouté.

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Bref, Vincent Kompany est simplement heureux du résultat. Comparer les différentes satisfactions n'a finalement que peu d'importance. "Il faut aussi aller chercher cela dans d’autres choses. J’essaie de vivre chaque moment au maximum, donc je suis heureux maintenant."



En demi-finales de la Ligue des champions, le Bayern affrontera le PSG. Les Bavarois se rendront au Parc des Princes le 28 avril avant de recevoir les Parisiens le 6 mai à l’Allianz Arena.