Gros transfert en vue pour Noah Sadiki ? De grands clubs de Premier League le surveillent

Noah Sadiki continue d'impressionner en Premier League, et cela n'a pas échappé aux grands clubs. L'ancien joueur de l'Union SG figurerait sur plusieurs listes, même si Sunderland ne compte pas le laisser partir si facilement.

Noah Sadiki a rejoint Sunderland à l’été 2025 en provenance de l’Union SG. Le milieu défensif monte en puissance, au point de pouvoir bientôt peut-être s’offrir un très beau transfert.

Selon TEAMtalk, Manchester United suit son profil depuis un certain temps déjà, mais les Red Devils doivent désormais composer avec une forte concurrence. Chelsea serait lui aussi intéressé par l’international congolais.

Les grands clubs se manifestent, mais Sunderland veut absolument conserver Sadiki

Arsenal serait également séduit par ses performances, tandis qu’Everton et Tottenham suivent de près son évolution. Malgré sa progression de ces derniers mois, Sunderland souhaite toutefois le garder.

Il a déjà disputé 27 matches cette saison avec Sunderland et s’est imposé comme l’un des piliers de l’équipe. Il reste l’une des principales raisons pour lesquelles son club peut encore rêver d’Europe la saison prochaine.



Le milieu défensif n’a encore inscrit ni but ni passe décisive en Premier League, mais sa valeur marchande est malgré tout déjà montée à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste désormais à voir si l’un des clubs cités passera concrètement à l’action.