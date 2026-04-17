"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

L'Union reçoit le Club de Bruges dans un choc très attendu des Champions' Play-Offs. David Hubert s'est exprimé en conférence de presse avant le match.

L'Union est en tête des Champions' Play-offs avec 39 points. Jusqu'ici, les Bruxellois réalisent un sans-faute après leurs victoires à Saint-Trond 0-1 et à Malines 0-1. Mais le Club de Bruges ne lâche rien et enchaîne aussi les succès, ce qui maintient l'écart à un petit point.

David Hubert estime que cette première place est méritée

"Mon groupe est prêt au maximum, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dimanche", a-t-il expliqué à Sporza. "Le résultat dépend souvent de la performance, mais il y a des moments et des décisions qui peuvent faire basculer un match. C'est un sport humain."

"On a beaucoup travaillé pour en arriver là", poursuit-il. "Cette avance, on la mérite. On est en tête parce qu'on le mérite. Mais on ne considère rien comme acquis, on continue à travailler chaque semaine."

Interrogé sur une éventuelle jalousie envers Bruges, il a répondu avec humour : "Leur argent", avant de sourire. "Je ne suis pas jaloux. Je ne veux aucun joueur de Bruges. Chaque équipe a son identité. Moi, je suis très content de mon groupe et de ses qualités."

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Cette saison, Bruges mène 2-1 dans les confrontations directes. Le Club a remporté la Supercoupe 1-2 et s'est imposé à domicile 1-0. Mais au Parc Duden, l'Union avait pris le dessus grâce à un but d’Adem Zorgane.