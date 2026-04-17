Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

Intouchable au Bayern, Vincent Kompany enchaîne les succès. Le coach belge a fini par convaincre les plus grandes légendes du club, autrefois sceptiques.

Vincent Kompany est-il le meilleur entraîneur du monde à l'heure actuelle ? Pour beaucoup, la question ne se pose plus. En qualifiant le Bayern Munich pour le dernier carré de la Ligue des champions après avoir battu le Real Madrid, le coach belge a prouvé qu'il boxait dans la cour des plus grands.

Et la saison bavaroise ne s'arrête pas là. Le Bayern de Kompany est aussi en demi-finale de la Coupe d'Allemagne et occupe la première place en Bundesliga. Une régularité impressionnante, portée par un groupe solide et un plan de jeu clair.

Arrivé avec quelques interrogations en 2024, Vincent Kompany a imposé sa patte. Même les plus sceptiques ont fini par s'incliner, à l'image du légendaire Oliver Kahn.

Du doute aux éloges

L'ancien gardien du Bayern s'est montré élogieux envers le technicien belge sur Sky Sport. "Il a une vision claire du football, il sait la transmettre aux joueurs et il possède une humanité que les joueurs apprécient énormément. C'est un équilibre délicat à trouver." a t-il expliqué.

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"On ne peut pas devenir le copain des joueurs, mais ils doivent sentir qu'ils peuvent compter sur quelqu'un. Il faut savoir composer avec les dirigeants. Si tous ces éléments sont réunis, ça fonctionne."