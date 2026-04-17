L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois

Porté par un Vincent Kompany qui l'a transformé en machine, Michael Olise affole les compteurs au Bayern Munich cette saison.

Pour sa deuxième saison au Bayern Munich, Michael Olise a passé un cap. Arrivé à l'été 2024, l'ailier français est devenu un joueur essentiel, beaucoup plus influent et décisif dans le jeu bavarois.

Sous l'impulsion de Vincent Kompany, le Français de 24 ans s'est installé comme un titulaire indiscutable. Selon Transfermarkt, il affiche 18 buts et 29 passes décisives cette saison.

Battre le record de Messi ?

Et même Lionel Messi pourrait voir l'un de ses nombreux records vaciller : celui des 34 passes décisives sur une seule saison.

Olise touche beaucoup de ballons, crée des décalages et fait souvent les bons choix dans les moments importants. C'est lui qui sert Harry Kane et permet au club bavarois d'écraser la concurrence en Bundesliga.

Cette ascension place le Français parmi les plus grands noms. Sur le plateau de Sky Sports, la légende Oliver Kahn n'a pas caché son admiration. "Quand on regarde ses performances des dernières semaines, Michael Olise est clairement en route pour le Ballon d'Or."