L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois
Deviens fan de Bayern Munich! 615

Porté par un Vincent Kompany qui l'a transformé en machine, Michael Olise affole les compteurs au Bayern Munich cette saison.

Pour sa deuxième saison au Bayern Munich, Michael Olise a passé un cap. Arrivé à l'été 2024, l'ailier français est devenu un joueur essentiel, beaucoup plus influent et décisif dans le jeu bavarois.

Sous l'impulsion de Vincent Kompany, le Français de 24 ans s'est installé comme un titulaire indiscutable. Selon Transfermarkt, il affiche 18 buts et 29 passes décisives cette saison.

Battre le record de Messi ?

Et même Lionel Messi pourrait voir l'un de ses nombreux records vaciller : celui des 34 passes décisives sur une seule saison.

Olise touche beaucoup de ballons, crée des décalages et fait souvent les bons choix dans les moments importants. C'est lui qui sert Harry Kane et permet au club bavarois d'écraser la concurrence en Bundesliga.

Cette ascension place le Français parmi les plus grands noms. Sur le plateau de Sky Sports, la légende Oliver Kahn n'a pas caché son admiration. "Quand on regarde ses performances des dernières semaines, Michael Olise est clairement en route pour le Ballon d'Or."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Michael Olise
Vincent Kompany

Plus de news

Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

15:30
Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

17:30
Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

17:00
Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

16:30
Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

16:02
Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

15:00
"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

14:00
📷 Rempli de fierté, le père de Vincent Kompany porte une écharpe du Bayern au Parlement

📷 Rempli de fierté, le père de Vincent Kompany porte une écharpe du Bayern au Parlement

20:30
1
"C'était une soirée exceptionnelle" : deux Diables Rouges qualifiés pour les demi-finales de Conférence League

"C'était une soirée exceptionnelle" : deux Diables Rouges qualifiés pour les demi-finales de Conférence League

13:30
Un grand club belge s'est renseigné : pourquoi le départ de Wouter Vrancken semble de plus en plus probable

Un grand club belge s'est renseigné : pourquoi le départ de Wouter Vrancken semble de plus en plus probable

13:00
En contraste avec Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne est prêt pour un grand Mondial : "Je suis à nouveau en forme"

En contraste avec Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne est prêt pour un grand Mondial : "Je suis à nouveau en forme"

12:40
Le long discours de Vincent Euvrard sur Rafiki Saïd, en panne au Standard : "Je ne sais pas s'il y a un souci"

Le long discours de Vincent Euvrard sur Rafiki Saïd, en panne au Standard : "Je ne sais pas s'il y a un souci"

12:00
Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

12:20
"L'entraîneur le plus en vue d'Europe" : la presse allemande ne se lasse plus de Vincent Kompany

"L'entraîneur le plus en vue d'Europe" : la presse allemande ne se lasse plus de Vincent Kompany

18:30
Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

11:40
2
Accord trouvé : le Standard va prolonger l'un de ses titulaires jusqu'en 2029

Accord trouvé : le Standard va prolonger l'un de ses titulaires jusqu'en 2029

11:20
Le futur transfert de Mandela Keita permis... grâce à un ancien joueur des Francs Borains ?

Le futur transfert de Mandela Keita permis... grâce à un ancien joueur des Francs Borains ?

11:00
Anderlecht surveille : voici le prix demandé par Naples pour libérer Romelu Lukaku

Anderlecht surveille : voici le prix demandé par Naples pour libérer Romelu Lukaku

10:30
2
Du changement au Standard ? "Si tu changes après chaque mauvaise performance, tu peux devoir changer souvent"

Du changement au Standard ? "Si tu changes après chaque mauvaise performance, tu peux devoir changer souvent"

10:00
3
Hugo Broos fait l'éloge de Vincent Kompany : "Nous pouvons être très fiers de lui"

Hugo Broos fait l'éloge de Vincent Kompany : "Nous pouvons être très fiers de lui"

16/04
Cela se confirme : trois joueurs vont quitter Malines en fin de contrat le 30 juin, un titulaire hésite encore

Cela se confirme : trois joueurs vont quitter Malines en fin de contrat le 30 juin, un titulaire hésite encore

09:40
Les chiffres vont grimper : une première grosse offre sur la table de Genk pour Zakaria El Ouahdi

Les chiffres vont grimper : une première grosse offre sur la table de Genk pour Zakaria El Ouahdi

09:20
Pourquoi Vincent Kompany incarne parfaitement l'esprit du Bayern : "Mia san mia" Avis

Pourquoi Vincent Kompany incarne parfaitement l'esprit du Bayern : "Mia san mia"

16/04
Certains vont s'affronter : la liste des Belges qualifiés pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe

Certains vont s'affronter : la liste des Belges qualifiés pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe

09:00
Eupen au tour final avec le RFC Liège ? Une dernière journée avec de gros enjeux en Challenger Pro League

Eupen au tour final avec le RFC Liège ? Une dernière journée avec de gros enjeux en Challenger Pro League

08:30
Le Standard n'aura qu'une seule idée en tête à Charleroi : "Dans un match aussi important pour le club..."

Le Standard n'aura qu'une seule idée en tête à Charleroi : "Dans un match aussi important pour le club..."

08:00
Vincent Janssen sur le départ ? L'Antwerp face à un gros dossier

Vincent Janssen sur le départ ? L'Antwerp face à un gros dossier

07:40
Gros transfert en vue pour Noah Sadiki ? De grands clubs de Premier League le surveillent

Gros transfert en vue pour Noah Sadiki ? De grands clubs de Premier League le surveillent

07:20
"Battre le Standard, c'est un match chargé en émotions" : Vincent Kompany a-t-il vécu sa meilleure sensation ?

"Battre le Standard, c'est un match chargé en émotions" : Vincent Kompany a-t-il vécu sa meilleure sensation ?

16/04
Où évoluera Loïs Openda la saison prochaine ? Trois pistes se dégagent pour le moment

Où évoluera Loïs Openda la saison prochaine ? Trois pistes se dégagent pour le moment

07:00
La petite pique de l'entraîneur de Courtrai à propos de Stijn Stijnen : "Ça n'a aucune importance"

La petite pique de l'entraîneur de Courtrai à propos de Stijn Stijnen : "Ça n'a aucune importance"

06:30
Anderlecht est rassuré, mais... la saison prochaine promet une rude bataille

Anderlecht est rassuré, mais... la saison prochaine promet une rude bataille

23:00
DJ set, happy hour... le RFC Liège prépare une soirée animée pour fêter sa qualification en play-offs

DJ set, happy hour... le RFC Liège prépare une soirée animée pour fêter sa qualification en play-offs

22:30
Le FC Barcelone dépose une nouvelle plainte auprès de l'UEFA après son élimination en Ligue des champions

Le FC Barcelone dépose une nouvelle plainte auprès de l'UEFA après son élimination en Ligue des champions

21:20
"Deux malades qui souffrent du même syndrome" : Frédéric Waseige livre son analyse avant le choc wallon

"Deux malades qui souffrent du même syndrome" : Frédéric Waseige livre son analyse avant le choc wallon

22:00
Un jeune talent du Club de Bruges rêve de remporter le Ballon d'Or : "Certains rient quand je dis ça..."

Un jeune talent du Club de Bruges rêve de remporter le Ballon d'Or : "Certains rient quand je dis ça..."

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Quarts de finale
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool Liverpool
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 FC Barcelone FC Barcelone
Liverpool Liverpool 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Portugal Sporting Portugal
Bayern Munich Bayern Munich 4-3 Real Madrid Real Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved