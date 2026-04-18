Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

Anouar Ait El Hadj s'est imposé à l'Union Saint-Gilloise comme une valeur sûre et semble prêt à franchir un nouveau palier. Le milieu de terrain est convaincu qu'il n'a pas encore atteint son plafond.

Bien qu’il se sente bien au Parc Duden, Anouar Ait El Hadj se projette désormais vers l'avenir. “Je suis heureux ici, mais mon objectif est de découvrir un grand championnat et de voir ce que je peux y faire", déclare-t-il dans La Dernière Heure.

Un départ ne semble donc plus qu’une question de temps.Sa préférence est claire : "Mon championnat de rêve ? L’Allemagne ou l’Espagne, parce que l’intensité y est énorme et qu’on peut vraiment y savourer le football".

Ait El Hadj a déjà goûté à ce niveau en Ligue des champions et cela lui a donné envie de plus. “Je ne m’y suis certainement pas senti dépassé, au contraire. Jouer dans une telle compétition, c’est un rêve d’enfant", se réjouit-il.

Anouar Ait El Hadj pense à un transfert vers l’Espagne ou l’Allemagne

Par le passé, il a parfois été critiqué pour son manque de physique, mais selon lui, c'est du passé. "Je ne suis plus le même joueur qu'il y a quelques années", affirme celui qui a eu du mal à s'imposer à Anderlecht pour son volume trop léger.



Il pointe lui-même son évolution à l’Union. "Je suis présent dans les duels et je mets une pression constante. Avant, j’essayais d’éviter le contact, maintenant c’est complètement différent", conclut le milieu de terrain.