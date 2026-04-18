Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze
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Anderlecht se déplace à Malines ce soir. Même si Jérémy Taravel déplore l'absence de Nathan De Cat, il peut aussi compter sur certains retours de blessure.

Après trois défaites de rang, Anderlecht a retrouvé le sourire en fin de match contre La Gantoise, mais aussi perdu Nathan De Cat. "Avec des joueurs comme Mario Stroeykens, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard qui peut redescendre d'un cran aussi, on a plusieurs possibilités", estime Jérémy Taravel en conférence de presse, cité par la RTBF.

L'entraîneur anderlechtois salue le retour d'Ilay Camara : "Il s'est entraîné normalement cette semaine, donc il sera de retour dans la sélection, la liste potentielle des joueurs sélectionnables". Le latéral mauve était sur la touche depuis la dernière journée de la phase classique.

Coosemans titulaire

Entre les perches, Colin Coosemans sera de retour. Depuis son dernier match, de l'eau a coulé sous les ponts. Le capitaine du Sporting a prolongé son contrat, mais Justin Heekeren s'est également signalé avec une prestation de choix contre La Gantoise.

Taravel s'est toutefois montré très ferme sur la situation des deux gardiens : "La bonne prestation de Justin Heekeren contre Gand ne change rien, on a une hiérarchie claire. Colin est numéro un et capitaine, et Justin numéro deux".

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"Après, je tiens à souligner la très bonne performance de Justin contre Gand, donc c'est bien pour moi, c'est bien pour le club d'avoir deux bons gardiens, mais la hiérarchie ne bouge pas. Encore une fois Colin est le numéro un et notre capitaine", a-t-il conclu. Coosemans retrouvera donc l'AFAS Stadion, où il était en concurrence avec un certain Anthony Moris.

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