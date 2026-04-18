"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé
Photo: © photonews

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Herman Van Holsbeeck est de retour dans le football amateur. Mais il reste toujours inquiété par la justice dans le cadre de la vente d'Anderlecht à Marc Coucke.

Herman Van Holsbeeck a retrouvé du plaisir en conseillant le KFC Rhodienne-De Hoek, dont les deux équipes adultes évoluent en P2 et en P4, dans le Brabant flamand. Son fils y évolue chez les jeunes, le club est attentif aux conseils du paternel.

Parallèlement à cela, il attend toujours l'issue du procès concernant la vente d'Anderlecht à Marc Coucke. Un procès qui continuera les 27 et 28 mai, ainsi que les 4 et 5 juin prochains.

Des millions en jeu

"Quand on a été une figure publique et qu'on est confronté à cela, on est en quelque sorte déjà condamné avant même le début du procès. Et dans notre pays, la justice est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Cela dure depuis huit ans et on est encore loin de la fin", explique-t-il au micro de DAZN.

Marc Coucke a-t-il été dupé lors de la vente du Sporting ? L'ancienne direction lui a-t-elle laissé des cadavres dans le placard ? "Lors d'une vente, on vous fait signer beaucoup de documents. J'en ai signé un que je n'aurais pas dû signer", concède Van Holsbeeck.

Lire aussi… "Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)
Il réfute toutefois avoir mené le club vers un gouffre financier : "Durant mes 15 ans à Anderlecht, j'ai toujours appliqué la politique définie par le conseil d'administration. Je n'avais pas le pouvoir pour décider de transferts à 15 millions sans autorisation de la direction. Et c'est toujours contre ça que je me bats".
 

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