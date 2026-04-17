Anderlecht et Bruges se l'arrachent : le meilleur gardien du pays prêt à rejoindre un cador ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Si Malines rêve des Champions' Play-Offs, il le doit à son gardien, Nacho Miras. Statistiquement meilleur gardien du pays.

Selon les données, Nacho Miras a empêché plus de 19 buts cette saison. Une statistique impressionnante qui le place parmi les meilleurs, non seulement en Belgique, mais en Europe.

Nacho Miras enchaîne les grandes performances avec Malines

Ses prestations n'ont évidemment pas échappé aux observateurs. Le gardien, longtemps resté dans l'ombre, pourrait décrocher un transfert vers un plus grand club. À Malines, on a anticipé cette situation.

Le club a prolongé son contrat jusqu'en juin 2029. Une manière de se protéger, sauf si une grosse offre arrive. Mais que pense le principal intéressé ?

Anderlecht ou le Club de Bruges pour la suite ?

Les deux clubs recherchent un gardien et Miras ne cache pas son intérêt, il a évoqué le sujet sur Het Laatste Nieuws. "Ce sont évidemment des équipes qui m'attirent. Elles jouent l'Europe et se battent pour des trophées, c'est ce dont je rêve."

Lire aussi… "Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat›

Mais rien n'est concret. "Je serai toujours reconnaissant envers le KV Malines, qui a cru en moi à un moment difficile. Le club m'a récompensé après mes performances. Rester ne me poserait aucun problème", conclut-il.