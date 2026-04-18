Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

Le Club NXT est entré dans l'histoire en éliminant Benfica et en se qualifiant pour la finale de la Youth League. Le président brugeois Bart Verhaeghe savourait visiblement cet exploit.

Verhaeghe n'a pas tari d'éloges sur le fonctionnement global du Club. " De l'académie au staff, en passant par les joueurs : tout le monde mérite des félicitations", explique le président, fier, dans Het Nieuwsblad. Il nuance aussi la dernière place en D1B : "C'est parce qu'ils sont jeunes. Contre des adversaires de leur âge, ils montrent leur vrai niveau".

La performance n'est pas passée inaperçue à l'internaional non plus. À Lausanne, de nombreux scouts et dirigeants européens étaient en tribunes. "On sent que ça se remarque", a remarqué Verhaeghe. " Partout, j'entends qu'on ne fait pas seulement du bon travail avec l'équipe première, mais aussi avec nos jeunes".

Le Club de Bruges, au niveau de l'Ajax et Benfica ?

Le fait que le Club ait battu Benfica rend la chose encore plus spéciale à ses yeux. "Ils sont connus depuis des années pour leur formation. Ils ne s'attendaient pas à perdre contre nous, mais il y a beaucoup de respect". Pour Verhaeghe, c'est la confirmation que le Club de Bruges a franchi des étapes dans ce domaine.

Selon lui, l'impact dépasse le seul Club. " Cela aide à attirer des talents, y compris à l'international. Avant, l'Ajax était la référence en matière de formation. Nous sommes désormais de plus en plus reconnus. À ce niveau-là, nous rivalisons aussi avec Benfica. Comme nous, c'est un club qui ne fait pas partie des cinq plus grands championnats européens, mais qui fournit des talents à ces pays. Le fait de gagner justement contre une équipe portugaise en dit donc long".



Enfin, Verhaeghe se projette vers la finale contre le Real Madrid. "Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Surtout, on va en profiter, car ce sont des matches dont ces garçons se souviendront toute leur vie".