Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

L'ancien manager général d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, s'est fait discret depuis son implication dans diverses affaires. Il a récemment accordé une interview à DAZN dans laquelle il est revenu sur son expérience derrière les barreaux.

Que devient Herman Van Holsbeeck ? Récemment, l'ancien manager général du RSC Anderlecht a repris des fonctions au sein d'un club de football... à des années-lumière du top niveau. Il est en effet devenu conseiller du KFC Rhodienne-de-Hoek, en P2. Un club où joue son petit-fils, et où il retrouve donc le goût du football.

Car Van Holsbeeck a connu des années chahutées depuis son départ du RSCA, en 2017. Deux ans plus tard, il était impliqué dans l'Opération Mains Propres dans laquelle il était accusé de faux et usages de faux ainsi que de blanchiment d'argent.

22 jours en prison pour Van Holsbeeck

Mais c'est dans le cadre d'une autre affaire que Van Holsbeeck est finalement passé par la case prison. En 2022, l'ex-manager du Sporting d'Anderlecht est inculpé pour avoir accepté des cadeaux de la part de l'agent Christophe Henrotay, notamment des montres de luxe et un séjour à Monaco. Il passera alors 22 jours en prison.

💬 | Herman Van Holsbeeck s’est ‘réinventé’ et se livre de manière exceptionnellement ouverte sur le passé et l’avenir du RSC Anderlecht. 👔🟣



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Pour DAZN, Van Holsbeeck s'est exprimé à ce sujet. "Tu ne comprends pas vraiment ce qui t'arrive. On vietn te chercher comme si tu avais fait je-ne-sais-quoi", déclare-t-il. "Mais le système carcéral en lui-même, même si je n'y ai passé que trois semaines... J'ai pu voir à quel point c'est difficile pour ceux qui n'ont pas de famille ni de moyens financiers".



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Lui-même n'a pas vécu le pire, donc. "J'avais la chance d'être seul en cellule, de toujours avoir ma famille", souligne Herman Van Holsbeeck.

Depuis, un autre dossier oppose l'ancien manager des Mauves à Marc Coucke, actuel propriétaire du club : ce dernier l'accuse, aux côtés justement de Christophe Henrotay et de l'ex-CEO Jo Van Biesbroeck, de malversations lors de la vente du club en 2017. Le procès est en cours.