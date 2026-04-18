Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

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Photo: © photonews

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La situation est toujours aussi morose au RWDM. Ilyes Ziani a été prolongé mais n'en vivra pas un été moins indécis pour autant.

Hier soir, le RWDM a été sportivement relégué en D1 ACFF malgré sa treizième place en D1B. Révolté par le quota d'équipes U23, le club n'a pas dit son dernier mot et espère un maintien sur tapis vert. Il n'empêche, la situation est très difficile à vivre pour les joueurs, qui entrevoyaient encore la D1A il y a un an.

Déjà parmi les meilleurs joueurs la saison dernière sous Yannick Ferrera, Ilyes Ziani est toujours, plus que jamais, le joueur le plus bankable du noyau, malgré quatre mois à l'infirmerie.

L'un des dossiers les plus importants de l'été

A peine revenu de ses pépins au genou, le milieu offensif retrouvait déjà son brassard de capitaine. Une sacrée marque de reconnaissance pour un joueur de 22 ans mais qui symbolise l'importance prise par Ziani dans le jeu molenbeekoois.

L'ancien meneur de jeu des U23 du Standard et de l'Union Saint-Gilloise arrivait en fin de contrat au Stade Machtens. Une option permettait toutefois au club de le prolonger d'une saison. Julien Denoël (suiveur du club pour SudInfo) confirme que la direction a décidé de lever cette option.

Ilyes Ziani est donc désormais lié au RWDM jusqu'en juin 2027. Mais il ne cacherait pas son désir d'aller voir plus haut, surtout si l'équipe venait à être reléguée en D1 ACFF. Après avoir montré de quel bois il se chauffait en D1B, les candidats ne devraient pas manquer.

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