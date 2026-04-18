La défaite face à Anderlecht laisse des traces : Rik De Mil recadre sèchement un joueur de La Gantoise

Muzamel Rahmat
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Photo: © photonews
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La Gantoise s'est inclinée 3-1 face à Anderlecht lors de la 2e journée des Championss Play-offs. Un match frustrant pour les Buffalos, qui pouvaient espérer mieux. Rik De Mil attend une réaction.

La Gantoise avait pris l'avantage contre Anderlecht après une vingtaine de minutes grâce à un penalty de Wilfried Kanga. L'équipe a longtemps tenu bon et était partie pour empocher les trois points.

Yari Verschaeren, Tristan Degreef et Adriano Bertaccini ont renversé la situation pour offrir la victoire 3-1 à Anderlecht. Les Mauves ont été aidés par Daiki Hashioka, coupable sur les deux derniers buts bruxellois.

De Mil attend plus de Hashioka

L'entraîneur de La Gantoise, Rik De Mil, a mis les choses au clair avec son groupe et avec Hashioka. "On commence par une analyse collective où on discute de façon honnête", a-t-il confié au journal Het Nieuwsblad.

"J'ai insisté sur les occasions que l'on doit concrétiser. J'ai souligné que les remplaçants doivent apporter plus d'intensité. Enfin, on a évoqué les erreurs individuelles de Daiki. J'attends plus de la part d'un joueur qui a son expérience", explique De Mil, avant de nuancer son propos.


"J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui pour voir comment il se sentait mentalement. Il s'avère qu'il est incroyablement fort. Il s'est très bien entraîné cette semaine et veut effacer cette déception sur le terrain. Pour moi, l'affaire est close." Le message est passé.

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