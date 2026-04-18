Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

Benito Raman aurait pu signer en MLS à une certaine époque. Il a dévoilé dans un entretien avec Café Constant la raison pour laquelle il n'a finalement pas rejoint les USA.

Quel avenir pour Benito Raman ? L'ancien attaquant de... la moitié des clubs de D1A environ arrive en fin de contrat au KV Malines, et une décision doit bientôt être prise concernant une prolongation de contrat. Le club dispose d'une option pour conserver Raman un an de plus.

Benito Raman a évoqué ce sujet dans une interview accordée au podcast Café Constant. "Je serais ravi de jouer encore des années à Malines mais il y a aussi l'aspect financier qui entre en compte", pointe-t-il. "Je ne me verrais pas rester trois ans de plus ici".

Benito Raman a loupé la MLS à cause d'un chant

S'il parle d'argent, c'est peut-être que l'ancien buteur de Schalke 04 et Samsunspor a de nouvelles envies d'étranger. À 31 ans, il pourrait peut-être recevoir une dernière offre lucrative. À une certaine époque, l'ex-Diable Rouge aurait pu signer en MLS... mais le transfert a échoué pour des raisons surprenantes.

"Il y a quelques années, j'avais une opportunité... mais Dante Vanzeir m'a compliqué les choses", rigole Benito Raman. L'ancien attaquant des NY Red Bulls avait été sanctionné pour propos racistes, ce qui a apparemment rendu les clubs excessivement prudents concernant les joueurs belges.

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"On m'a demandé si j'avais bien chanté un certain chant... Les discussions n'ont pas abouti", résume le Malinois. Ce chant, c'est bien sûr "Alle boeren zijn homos", un chant anti-brugeois jugé homophobe que Raman a chanté quand il était à La Gantoise - et que les supporters gantois comme anderlechtois entonnent dès que Raman croise leur chemin...