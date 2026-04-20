Analyse Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ?

Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ?
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Le contraste était saisissant après le dernier week-end de championnat. Tandis que l'Union Saint-Gilloise a impressionné par une prestation intense et maîtrisée face au Club de Bruges, le RSC Anderlecht a, de son côté, fortement déçu sur la pelouse du KV Malines.

Avec la finale de la Coupe en ligne de mire, cet écart ne fait que gagner en importance. L’Union a une nouvelle fois montré face au Club de Bruges ce qui fait sa force : intensité, organisation et une faim collective qui ne faiblit presque jamais. De la première à la dernière minute, le rythme est resté très élevé et chaque zone du terrain a été maîtrisée. C’est précisément ce style de jeu qui leur permet d’évoluer à un niveau élevé et constant depuis des mois.

Les points pris ne masquent rien à Anderlecht

Du côté d’Anderlecht, le constat est tout autre. En première période contre le KV Malines, les Bruxellois ont été largement dominés et peuvent s’estimer heureux de ne pas avoir été rapidement distancés. Leur jeu est apparu lent, prévisible et surtout fragile sans ballon.

Le fait que les Mauves aient malgré tout pris des points ne doit rien cacher. Des exploits individuels et des choix payants du banc ont permis d’arracher un résultat, mais le niveau collectif reste inquiétant. L’équipe manque d’automatismes, d’intensité et de contrôle, autant d’éléments dans lesquels l’Union excelle.

Les incertitudes défensives et le manque de maîtrise au milieu de terrain rendent Anderlecht particulièrement vulnérable face à une équipe aussi agressive et structurée que l’Union. À Malines, il est déjà apparu clairement à quelle vitesse tout peut basculer lorsque l’organisation fait défaut.

L’Union, grande favorite

Sur le plan physique aussi, l’écart semble important. Là où l’Union est capable de presser pendant 90 minutes et de remporter ses duels, Anderlecht a eu du mal à suivre le rythme. Un signal peu rassurant à l’approche d’une finale où l’intensité est souvent déterminante.

Lire aussi… Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Tout porte donc à croire que l’Union abordera la finale de la Coupe avec le statut de grand favori. Si les deux équipes restent sur leur dynamique actuelle, Anderlecht semble tout simplement inférieur dans presque tous les compartiments du jeu.

Cette finale pourrait surtout confirmer ce que l’on observe depuis plusieurs semaines : une Union impressionnante face à un Anderlecht en quête de repères et, pour l’instant, sans véritable réponse. Mais le football n'est pas une science exacte.

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