Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

L'OGC Nice est l'objet de quelques moqueries après la publication de son visuel concernant la demi-finale de Coupe de France de demain. Une faute de frappe qui suggère sans le savoir un match contre Anderlecht.

Demain soir, Nice disputera sa demi-finale de Coupe de France contre Strasbourg. 90 minutes (ou 120) pour disputer la grande finale au Stade de France, une occasion unique de sauver les meubles dans une saison moribonde, marquée par une décevante quinzième place en Ligue 1.

Mais quand rien ne va, rien ne va. L'équipe communication du club est ainsi elle aussi partie à la faute, avec un visuel qui fait parler chez nos voisins.

Entre Strasbourg et Anderlecht, deux lettres inversées peuvent tout changer

A première vue, rien à signaler : le graphisme est sobre, laissant transparaître la détermination des joueurs. Seulement, une faute de frappe est venu entâcher le nom des hôtes strasbourgeois.

Au lieu d'écrire RCSA (Racing Club de Strasbourg Alsace), Nice a écrit RSCA, faisant sans le savoir référence...au Royal Sporting Club d'Anderlecht. Une simple inversion qui a beaucoup fait parler : le nombre de commentaires aux références anderlechtoises dépasse l'entendement.





Comme s'en amuse l'un d'entre eux, il reste à espérer que les Niçois n'encodent pas le Lotto Park dans leur GPS au moment de partir. A défaut de revenir à Bruxelles, Charles Vanhoutte s'apprête en tout cas à disputer le match le plus important de sa saison.