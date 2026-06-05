Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

En pleine reconstruction sous la guidance d'Antoine Sibierski, le Sporting d'Anderlecht tient quelques pépites à fort potentiel mais devra trancher et prendre des décisions fortes durant la préparation et la refonte de son noyau A cet été.

Nathan De Cat est peut-être le gros talent qu'Anderlecht détient actuellement. Après avoir montré de très belles choses, et avoir été appelé chez les Diables Rouges, le médian est logiquement déjà courtisé et pourrait même peut-être déjà faire le grand saut cet été.

Il n'est cependant pas le seul talent mauve, Joshua Nga Kana et Jayden Onia Seke ont également la cote du côté de Neerpede. Les deux pépites mauves sont actuellement actives au Championnat d'Europe U17 et ont déjà réussi à faire forte impression. Le très beau parcours des Belges a bien aidé, et ils se sont non seulement distingués durant le tournoi, mais aussi durant la saison avec les équipes de jeunes d'Anderlecht.

Le contrat de deux pépites mauves à sécuriser rapidement

Leurs performances n'ont pas échappé aux clubs étrangers. Selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht souhaiterait absolument proposer un nouveau contrat au jeune Nga Kana, âgé de seulement seize ans. L'ailier a déjà fait ses débuts avec l'équipe première et serait déjà sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League. Le Sporting souhaiterait donc prolonger son contrat le plus rapidement possible jusqu'en 2028.

Jayden Onia Seke brille actuellement à l'Euro U17 et est depuis longtemps considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Ses performances au tournoi auraient seulement confirmé un intérêt déjà bien présent.

Onia Seke très suivi

Mais la situation d'Onia Seke semble encore plus délicate. Le buteur n'est encore sous contrat que pour une saison de plus et est suivi depuis des années par des clubs de haut niveau. Une mission importante attend donc immédiatement Antoine Sibierski : le nouveau responsable sportif devra se pencher sur les jeunes talents actuels et (re)placer ceux qui en ont les qualités, au centre de son projet et du noyau d'Anderlecht pour la saison prochaine.





Mais il devra d'abord s'assurer que les plus grands talents de Neerpede ne changent pas horizon trop rapidement.