La question du diffuseur est levée : DAZN se réengage envers le football belge !

Le football professionnel belge sera diffusé la saison prochaine sur... DAZN. Le détenteur des droits s'engage à retransmettre les matches du football professionnel belge jusqu'en juin 2027.

Le contrat initial entre DAZN et la Pro League devait courir jusqu'en juin 2030, mais ces derniers mois, ce dossier télé a beaucoup fait parler. À tel point qu'on a un moment craint de ne plus pouvoir regarder le football belge en direct.

DAZN s'engage

Fin de l'année passée, DAZN avait déjà lâché du lest en acceptant de diffuser le football belge jusqu'aux play-offs de cette saison. On se dirigeait donc vers un été très compliqué et flou, avec pas mal d'incertitudes.

DAZN a désormais pris un nouvel engagement qui prévoit la diffusion des matches de Pro League de la saison prochaine. Cette promesse a été confirmée ce mardi matin par les avocats, le feu vert reçu lundi.

Le football belge en 2026-2027 sur DAZN

"Cet engagement vient d'être pris", ont confirmé les avocates Maïlys Sahagun et Stéphanie Hermoye à Sporza devant le tribunal francophone de l'entreprise à Bruxelles. L'affaire portait d'ailleurs sur le piratage en ligne.



Ce dossier n'a donc rien à voir avec la procédure pendante devant le tribunal arbitral du Cepani, pour laquelle aucune décision définitive ne serait encore tombée. Jusqu'à nouvel ordre, DAZN continue donc tout simplement à diffuser les matches de Pro League. Avec forcément un peu plus de confiance de part et d'autre vu le nouvel engagement.