Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !
Photo: © photonews
Deviens fan de Eupen! 151

Information surprenante en provenance du Danemark : un joueur de l'AS Eupen, actuellement prêté par le PSG, risque de passer par la case prison.

Ce vendredi, Yoram Zague (19 ans) était encore titulaire et marquait même le but de l'AS Eupen contre le FC Liège, ne parvenant pas à empêcher la défaite des Pandas qui manqueront donc le tour final pour la montée en D1A.

Quelques jours plus tard, Zague vivait quelque chose de très différent : il comparaissait devant... le tribunal, au Danemark, pour des faits datant de son passage en prêt au FC Copenhague en première partie de saison. 

Vingt jours de prison pour l'Eupenois Yoram Zague 

Yoram Zague, prêté par le PSG, avait été flashé en décembre 2025 à 104km/h dans une zone limitée à 50, sur le pont de Sjaellandsbroen, à Copenhague. Le média SportTV2 rapporte que le joueur a plaidé coupable. 

Et au Danemark, on ne plaisante pas avec ce genre d'excès de vitesse : la justice danoise devrait en effet infliger au jeune français une peine de prison ferme de 20 jours, un retrait définitif de son permis de conduire et une interdiction conditionnelle d'entrer sur le territoire danois. 


La saison de l'AS Eupen est terminée, fort heureusement, car il semble donc que Yoram Zague s'apprête à passer une vingtaine de jours en prison au Danemark. C'est, toujours selon la presse danoise, pour cette raison que le FC Copenhague avait mis un terme au prêt du joueur, ensuite envoyé à Eupen par le PSG.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eupen
Yoram Zague

Plus de news

Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

08:00
La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

07:40
Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

07:00
"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

06:40
En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

23:00
Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

22:30
Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

22:00
Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

21:40
2
Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

21:20
Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

21:00
Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

20:40
L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

20:20
Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

19:30
L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

20:00
Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

19:00
Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

18:40
"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

18:20
Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

18:00
Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

17:30
Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

16:40
Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

17:00
"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

16:20
2
Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

15:30
Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

16:00
Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

15:00
Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

14:40
"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

14:20
Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

14:00
Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

12:40
À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

13:24
5
Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ? Analyse

Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ?

13:00
5
Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider Réaction

Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider

12:20
Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

12:00
La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

11:00
Vincent II de Bavière : comment la deuxième phase du plan de Kompany a changé le Bayern

Vincent II de Bavière : comment la deuxième phase du plan de Kompany a changé le Bayern

11:40
1
Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

11:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 34
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Beerschot Beerschot 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 2-1 Eupen Eupen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved