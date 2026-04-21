Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !

Information surprenante en provenance du Danemark : un joueur de l'AS Eupen, actuellement prêté par le PSG, risque de passer par la case prison.

Ce vendredi, Yoram Zague (19 ans) était encore titulaire et marquait même le but de l'AS Eupen contre le FC Liège, ne parvenant pas à empêcher la défaite des Pandas qui manqueront donc le tour final pour la montée en D1A.

Quelques jours plus tard, Zague vivait quelque chose de très différent : il comparaissait devant... le tribunal, au Danemark, pour des faits datant de son passage en prêt au FC Copenhague en première partie de saison.

Vingt jours de prison pour l'Eupenois Yoram Zague

Yoram Zague, prêté par le PSG, avait été flashé en décembre 2025 à 104km/h dans une zone limitée à 50, sur le pont de Sjaellandsbroen, à Copenhague. Le média SportTV2 rapporte que le joueur a plaidé coupable.

Et au Danemark, on ne plaisante pas avec ce genre d'excès de vitesse : la justice danoise devrait en effet infliger au jeune français une peine de prison ferme de 20 jours, un retrait définitif de son permis de conduire et une interdiction conditionnelle d'entrer sur le territoire danois.



La saison de l'AS Eupen est terminée, fort heureusement, car il semble donc que Yoram Zague s'apprête à passer une vingtaine de jours en prison au Danemark. C'est, toujours selon la presse danoise, pour cette raison que le FC Copenhague avait mis un terme au prêt du joueur, ensuite envoyé à Eupen par le PSG.