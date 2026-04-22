City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

Vincent Kompany fait plus que jamais l'unanimité au Bayern Munich. De quoi relancer les spéculations autour d'un futur retour à Manchester City.

On connaît le lien qui unit Vincent Kompany à Pep Guardiola. Ce dernier a ainsi félicité son ancien joueur et son ancien club pour avoir remporté la Bundesliga : "Je félicite Vinny et le Bayern Munich. Ils pratiquent un football de très, très grande qualité et un football divertissant avec beaucoup de buts et d'actions. Je sais que les gens sont très heureux à Munich. Et maintenant, ils sont prêts pour les demi-finales de la Ligue des champions. Tout le meilleur à Vincent".

Guardiola a également été invité à s'expliquer sur un potentiel retour de Vince the Prince à Manchester City pour lui succéder. La direction en aurait fait l'une de ses priorités pour le jour où Guardiola cèdera sa place : "Je l'ai dit il y a longtemps quand nous affrontions Burnley en FA Cup : il reviendra comme entraêineur tôt ou tard".

"Mais il est encore si jeune, il n'en est qu'à sa deuxième saison à Munich, donc il restera encore là-bas. Mais tôt ou tard j'ai le sentiment que s'il décide de partir, il reviendra en Angleterre. Je suis assez sûr que Manchester sera dans son cœur et dans son esprit, et j'espère que les chemins se croiseront à un certain moment de sa vie", a-t-il poursuivi.

Le Bayern réagit

En Allemagne, on écrit même que City espère que, s'il remporte le triplé lors de sa deuxième saison au Bayern, Kompany chercherait un nouveau défi. Interrogé par le Bild, le CEO du Bayern Jan-Christian Dreesen ne veut pas entendre parler de cette hypothèse : "Nous venons juste de prolonger le contrat de Vincent", rappelle-t-il fermement.

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"Je suis convaincu que Vincent ne fait rien sans y avoir réfléchi minutieusement au préalable et avoir envisagé tous les scénarios qui pourraient potentiellement remettre en question une telle décision. C'est pourquoi je crois à 100 % qu'il s'est posé cette question avant de s'engager sur un nouveau contrat. Sa réponse a été de prolonger. C'est pourquoi le nom de celui qui voudrait venir le chercher ou le nombre de trophées que nous remporterons cette saison importent peu", conclut Dreesen.