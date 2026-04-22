La grosse frustration de Felice Mazzù : "Cela résume assez bien notre saison"

Louvain a chèrement vendu sa peau mais s'est incliné 0-2 contre Westerlo. Felice Mazzù n'a pu que constater les dégâts en conférence de presse.

Lors du dernier match entre les deux équipes, Louvain avait rapidement encaissé, avant d'acculer Westerlo pendant plus d'une heure pour tenter de revenir au score, en vain. Hier, le score était encore vierge à l'heure de jeu, avant que Nacho Ferri ne plante un doublé.

"Aujourd'hui, c'est dans la surface que nous avons perdu", déplore Felice Mazzù au micro de Sporza. "Nous étions meilleurs que Westerlo, mais à cause de deux erreurs, nous avons encaissé deux buts".

Westerlo plus réaliste

Un constat amer malgré la bonne volonté de ses hommes : "Cela résume assez bien notre saison. J'espère quand même que tout le monde a constaté que notre mentalité est bonne et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes".

Dans le camp d'en face, Issame Charaï reconnaît avoir vécu un match compliqué : "Je ne dirais pas que nous avons été dominés, mais parfois nous jouions trop haut et ne mettions pas assez de pression sur le porteur du ballon. Nous avons corrigé cela à la mi-temps et ensuite, c'était bien meilleur".



Andreas Jungdal a pourtant dû se détendre à plusieurs reprises : "Nous avons concédé trop d'occasions, mais nous avons un très bon gardien. Si l'on regarde la seconde période, nous avons eu suffisamment d'occasions pour remporter le match. Je suis très content pour Nacho (Ferri). Il travaille énormément et donne toujours le meilleur de lui-même". Une efficacité qui fait la différence : Westerlo est co-leader de ces Europe Playoffs, Louvain en est la lanterne rouge.