Le FC Liège se prend à rêver de D1A... mais est-ce vraiment une bonne idée pour les Sang & Marine ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le FC Liège se prend à rêver de D1A... mais est-ce vraiment une bonne idée pour les Sang & Marine ?
Photo: © Walfoot.be

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Ce jeudi, le FC Liège entame son tour final pour la montée. Le chemin sera encore long, puisqu'il faut éliminer Lommel, puis le Beerschot ou le Patro Eisden... et enfin battre Dender. Mais en cas de miracle, que ferait le Matricule 4 en D1A ?

C'est la belle histoire de la saison en Challenger Pro League, au moins du point de vue wallon : le RFC Liège a dépassé les attentes et terminé à une superbe 4e place, synonyme de tour final pour aller chercher la montée en D1A. C'est l'euphorie à Rocourt, et il faudrait être un sacré rabat-joie pour ne pas voir en quoi ce résultat est positif pour le club comme pour la région liégeoise.

Ce jeudi, le tour final commence avec un premier duel qui semble "accessible" aux Sang & Marine : ce sera face au Lommel SK, d'abord à l'extérieur, puis avec l'avantage de recevoir au retour. Rien d'insurmontable, Liège ayant terminé devant Lommel en phase classique, en battant même par deux fois les Limbourgeois (0-1 et 1-0) !

Le Beerschot sera le grand favori... et c'est mieux comme ça ? 

Bref : le groupe se donnera à fond et peut bien espérer faire un pas de plus vers la montée... et puis ? De l'autre côté, le Beerschot, clairement taillé pour la D1A, est le grand favori du double duel face au Patro Eisden Maasmechelen. Les Rats ont les infrastructures, le budget et le public d'une équipe de Jupiler Pro League, et ils l'ont prouvé cette saison, terminant 9 points devant Liège et à 3 unités seulement de la montée directe. 

Il faudrait donc un sacré exploit pour sortir le Beerschot - sans même encore parler du match face au FCV Dender, qui s'y prépare depuis longtemps et revit sous Yannick Ferrera. Et c'est en réalité... mieux comme ça. Car il faut voir la réalité en face : le RFC Liège n'est absolument pas prêt pour la montée au sein de l'élite. Tout le monde à Rocourt le sait et ne s'en cache pas en coulisses : ce qui se passe est magnifique, mais monter ne serait peut-être pas la meilleure chose qui puisse arriver au club aujourd'hui. 

Ce n'était d'ailleurs absolument pas l'objectif des Sang & Marine cette saison. L'ordre d'idées a toujours été clair : d'abord un nouveau stade, dont le projet commence à prendre forme, et puis la montée. Mais c'est un fait : cette équipe grandit sportivement à une vitesse grand V - un peu plus vite que la musique jouée en coulisses, où Jean-Paul Lacomble, président du club, assurait tout de même en octobre dernier que c'était un problème "positif" à envisager.

Le stade de Saint-Trond, seule option... mais trop loin ! 

"La liste est très longue de clubs qui, comme dans le mythe d’Icare, se sont approchés trop près du soleil et se sont brûlés les ailes. Nous, on ne veut pas être les Icare du football. Et notre croissance, on veut pouvoir la maîtriser. Je répète bien : si les choses arrivaient plus vite que prévu, nous serions heureux de gérer ce problème", déclarait Lacomble en conférence de presse à l'époque. Il ne pensait peut-être pas se retrouver si près, en avril, de devoir en effet le gérer dès 2026.

LE gros problème, au-delà du noyau qu'il faudrait inévitablement améliorer (mais on se rappelle que Dender et la RAAL n'avaient eux non plus pas un groupe qu'on pensait sportivement prêt pour la D1A), c'est bien sûr ce stade. Rocourt a son charme, mais la Pro League n'y est pas fort sensible : l'écrin du Matricule 4 n'a absolument pas été pensé pour l'élite. Les infrastructures, notamment pour la presse (celles dont nous pouvons parler de première main), sont vétustes, bien plus que celles du Parc Duden ou même de l'ancien Tivoli. 

Liège devrait donc jouer ailleurs qu'à Rocourt. Visé était cité, mais la ville a récemment refusé un nouveau projet sportif dans la Cité de l'Oie, et n'est a priori plus une option. Le Standard ? Impensable. La seule vraie piste, citée avec insistance, se situe... en Flandre : le RFC Liège envisage en effet de jouer ses éventuels matchs de D1A au Stayen. Problème : ce dernier se trouve à... 32 kilomètres du siège social du RFC Liège, ce qui entre en conflit avec le règlement de la Pro League autorisant 30 kilomètres maximum. 

C'est, cependant, l'option la plus plausible : qu'un accord soit trouvé afin de permettre aux pensionnaires de Rocourt d'aller jouer sur le synthétique du Stayen. Certains diront que ces deux kilomètres créeraient une jurisprudence potentiellement dérangeante pour l'avenir. Du côté de la Pro League, on espère probablement ne pas en arriver là, et on soutiendra sans le dire les adversaires du FC Liège dans ce tour final... 

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