Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ?

Imaginons un instant que les Sang et Marine réalisent une saison de folie et parviennent par surprise à décrocher un ticket pour la D1A en fin d'exercice 2025-2026. Le stade n'étant visiblement pas aux normes pour évoluer dans l'élite du football belge, comment réagirait la direction ?

Le coprésident du club liégeois, Jean-Paul Lacomble, a répondu à cette question en conférence de presse ce lundi à Rocourt. "Nous, nous réjouirions d’avoir à gérer ce problème. Alors, ce serait un problème au sens où on devrait trouver des solutions ici ou ailleurs, afin d’être en mesure d’assumer ce qui arriverait un peu plus tôt que ce qu’on aurait programmé. Mais c’est le genre de problème qu’on serait heureux de devoir gérer et résoudre."

"Ceci étant dit, lorsque nous étions aux portes de la Division 2, vous vous souviendrez que nous avons dit : 'On ne veut pas monter en D1B juste pour humer l’air et puis se casser la figure et redescendre,' précise-t-il.

Ces dernières années, il est vrai, le RFC Liège a avancé à son rythme et parvient en tout cas pour le moment à se stabiliser dans l'antichambre du football belge : "On doit le faire quand on est prêt. On doit le faire quand la structure est là, et on doit le faire pour franchir un palier et s’y implanter. Je pense que le déroulement des choses depuis trois ans démontre que c’est ce que nous avons réussi à réaliser. Et c’est aussi ce que nous avions réalisé lors des croissances et des montées précédentes."

On ne s’est jamais retrouvés dans une division en se demandant ce qu’on y faisait

Pas à pas, le RFC Liège continue d'évoluer sportivement : "On n’a pas été des Speedy Gonzales de la promotion sportive, mais à aucun moment on ne s’est non plus retrouvés dans une division en se demandant ce qu’on y faisait et pourquoi on avait eu l’idée saugrenue de vouloir y accéder."

"Donc, c’est un peu aussi le rythme soutenable auquel nous voulons continuer à croire. Et le mot 'sustainability', en anglais, vous l’avez entendu dans la bouche de David Kirsch."

Le coprésident pense que la croissance du club "doit être soutenable" : "Parce que la liste est très longue — trop longue pour une conférence de presse ce matin — de clubs qui, vous le savez, le mythe d’Icare, se sont approchés trop près du soleil et se sont brûlé les ailes. Nous, on ne veut pas être les Icare du football. Et notre croissance, on veut pouvoir la maîtriser. Je répète bien : si les choses arrivaient plus vite que prévu, nous serions heureux de gérer ce problème." Difficile de dire clairement ce qu’il se passerait en cas de montée précipitée, mais visiblement, une alternative sera malgré tout tentée d’être trouvée.