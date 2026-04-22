Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

Le KV Courtrai remonte en D1A, un an seulement après être descendu. Une belle réussite à laquelle a pleinement participé Thierry Ambrose.

La Jupiler Pro League connaît bien Thierry Ambrose. Sous les couleurs du KV Ostende et, déjà, du KV Courtrai, l'attaquant français a marqué une vingtaine de buts en une centaine de matchs dans notre championnat, sans parvenir à empêcher la relégation des Kerels l'année passée.

Ambrose est resté au Stade des Eperons d'Or cette saison, et a grandement contribué à la remontée immédiate du KVK dans l'élite. Il a ainsi inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives en 30 matchs de championnat, de loin la meilleure saison de sa carrière.

Thierry Ambrose sur le départ cet été ?

Mais l'attaquant de 29 ans accompagnera-t-il désormais Courtrai en D1A ? Ce n'est pas dit. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, Thierry Ambrose, sous contrat jusqu'en 2027, intéresserait plusieurs clubs étrangers.

Des discussions seraient en cours avec Courtrai en vue d'une prolongation de contrat mais si elles échouent, un départ sera inévitable, car l'international guadeloupéen vaut une petite somme (1,5 million) qui ferait du bien au club.



Les clubs cités sont pour l'instant le Genoa et le FC Utrecht. Si Thierry Ambrose venait à quitter le KV Courtrai, ce serait un gros coup dur en vue de la montée.