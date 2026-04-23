Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler
Photo: © photonews

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Parti très jeune de la Belgique pour terminer sa formation à Leipzig, le Belge Joyeux Masanka Bungi a été prêté aux Red Bull New York cette saison. Le milieu gauche est monté au jeu pour la première fois avec l'équipe première, cette nuit.

Joyeux Masanka Bungi est un jeune milieu gauche de 19 ans passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht, du White Star Bruxelles et du Racing Genk.

Dès ses seize ans, l'international espoir quittait cependant déjà le Limbourg pour terminer sa formation à Leipzig, où il est apparu sur le banc de l'équipe première pour la première fois en décembre dernier.

En manque logique de temps de jeu, Masanka Bungi a été prêté au Red Bull New York, en MLS, au mois de février et ce jusqu'à la fin de la saison.

Un jeune Belge effectue ses grands débuts chez les pros en MLS

Une destination surprenante pour un joueur en fin de formation, mais qui lui a toutefois permis d'effectuer ses grands débuts dans le monde professionnel, cette nuit face à D.C. United.

Joyeux Masanka Bungi est monté à la mi-temps de la rencontre (4-4 score final), marquée par un doublé de... Jorge Ruvalcaba, joueur des U23 du Standard entre 2023 et 2024 et coéquipier du Diablotin U19.

Dans cette équipe, on retrouve également Emil Forsberg (ex-Leipzig), Ethan Horvath (ex-Bruges) et Eric Maxim Choupo-Moting (ex-PSG, Bayern). Sur le banc de D.C. United, René Weiler, l'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht.

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