🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

En stage aux côtés de Vincent Mannaert à l'Union belge, Jan Vertonghen s'est livré sur les chances de la Belgique à la Coupe du monde 2026, ainsi que sur le cas Romelu Lukaku, toujours blessé à une cinquantaine de jours du début du Mondial.

Depuis janvier, Jan Vertonghen est en stage du côté de l’Union belge, où il accompagne Vincent Mannaert au quotidien dans le cadre de son diplôme UEFA "Master for International Players".

Le recordman de sélections chez les Diables, qui pourrait accompagner l’équipe sur le sol américain, s’est confié au micro de RTL Sports ce jeudi, et s’est notamment livré sur le parcours que peut réaliser la Belgique pendant l’été.

"Oui, je pense qu’on a une bonne équipe. Il y a aussi des grands favoris, mais je pense qu’après la phase de groupes, on pourra avoir un peu d’ambition pour aller loin, même si ça dépendra aussi des adversaires."

Jan Vertonghen entrevoit un beau parcours pour la Belgique à la Coupe du monde

Un parcours qui dépendra évidemment grandement de la forme de Romelu Lukaku, dans une situation difficile à Naples et aux prises avec des pépins physiques qui ne semblent pas vouloir partir.

"Je parle parfois avec lui. Il doit être à 100 % pour recommencer à s’entraîner, mais c’est un joueur très important pour la Belgique donc je suis sûr qu’il va tout donner pour son pays", a assuré Jan Vertonghen.



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