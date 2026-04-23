🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?
Photo: © photonews
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En stage aux côtés de Vincent Mannaert à l'Union belge, Jan Vertonghen pourrait accompagner les Diables Rouges à la Coupe du monde 2026. Le recordman de sélections ne ferme en tout cas pas la porte.

Retraité du football en juillet 2025 après la fin de son contrat avec le Sporting d’Anderlecht, Jan Vertonghen prépare déjà activement sa reconversion et a entamé en début d’année un stage à Tubize, dans le cadre de la formation UEFA "Master for International Players".

Un stage qui devait initialement se terminer fin mars, mais qui a été prolongé jusqu’au mois de mai. Présent à Tubize trois à quatre fois par semaine, Jan Vertonghen suit attentivement le travail de Vincent Mannaert et bénéficie d’une vue d’ensemble sur le fonctionnement de la fédération, en passant par différents départements, des affaires financières et juridiques au marketing et à l’organisation.

"J’apprends que les gens travaillent beaucoup, pas comme les joueurs de foot. C’est totalement différent, on parle de toutes les choses en lien avec le football belge. J’apprends tous les jours. Aujourd’hui, on a beaucoup discuté du format de la compétition, mais on parle aussi des blessures, des datas, des performances, des finances. Pas uniquement de la tactique", a déclaré le recordman de sélections chez les Diables Rouges au micro de RTL Sports.

Jan Vertonghen présent avec les Diables Rouges à la Coupe du monde ?

Des Diables Rouges que Jan Vertonghen pourrait éventuellement accompagner à la Coupe du monde pendant l’été, toujours dans le but de suivre Vincent Mannaert et la présidence de la Fédération durant un grand tournoi. Un débat sur la table depuis quelque temps, et une possibilité que Jan Vertonghen n’a pas encore écartée au micro de DAZN quelques instants plus tard.

Lire aussi… 🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

"Peut-être que c’est une idée. J’ai toujours eu un très bon contact avec les gars, de manière très amicale. On verra bien si ça se concrétise, mais oui, c’est une possibilité", a déclaré Jan Vertonghen, qui étendrait donc une nouvelle fois son stage, avant de probablement rentrer définitivement à l’Union belge une fois sa formation terminée.

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