Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Alors que les discussions suivent leur cours, l'équipe nationale iranienne est bien décidée à disputer la Coupe du monde 2026, et s'y prépare déjà. L'Iran va disputer quatre matchs amicaux en Turquie, dont un contre l'Espagne.

L'équipe nationale d'Iran, versée dans le groupe de la Belgique, jouera-t-elle la Coupe du monde 2026 ? La question suscite de nombreux débats à une cinquantaine de jours du début de la compétition.

Si un éventuel incroyable remplacement par l’Italie a été évoqué, l’équipe du sélectionneur Amir Ghalenoei prévoit bien de préparer la compétition, avec un mois de mai chargé.

La fédération iranienne a en effet annoncé ce jeudi qu’un groupe de 30 joueurs entamera sa préparation à Téhéran avant de prendre la direction de la Turquie pour y effectuer un petit stage et y disputer quatre matchs amicaux.

Quatre matchs amicaux pour l’Iran, dont un contre l’Espagne

Parmi les adversaires de l’Iran, on retrouvera notamment l’Espagne, championne d’Europe en titre. Après ces quatre rencontres, la sélection est supposée rejoindre le sol américain en juin, alors qu’aucun camp d’entraînement n’a encore été réservé par la fédération.



Pour rappel, il s’agit d’une sélection dans laquelle on devrait retrouver Dennis Ayensa, l’attaquant du Standard sélectionné pour la première fois au mois de mars. Durant la Coupe du monde, l’Iran défiera la Belgique, mais aussi la Nouvelle-Zélande et l’Égypte dans le groupe G.