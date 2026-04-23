Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

C'est officiel, DAZN sera l'unique diffuseur de la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et le Sporting d'Anderlecht. Une nouvelle qui ne réjouit absolument pas Cieltje Van Achter, la ministre flamande des Médias.

La finale de la Coupe de Belgique opposera l’Union Saint-Gilloise au Sporting d’Anderlecht le jeudi 14 mai au Stade Roi Baudouin. Un événement habituellement diffusé en télévision, ce qui ne sera pas le cas cette année.

En effet, DAZN a acquis les droits de la compétition et continuera à la diffuser en intégralité, y compris la finale, donc. Alors que RTL et la RTBF ne semblent pas s’être positionnés, le service de streaming a acquis les droits intégraux tant au nord qu’au sud du pays, et a promis de laisser cette rencontre gratuite pour tous.

La nouvelle ne réjouit toutefois pas Cieltje Van Achter, ministre flamande des Médias (N-VA). "Je regrette profondément qu’aucun accord n’ait été trouvé concernant la diffusion de la finale de la Coupe", a-t-elle déclaré au micro de Het Nieuwsblad.

La ministre flamande des Médias pas satisfaite de l’hégémonie de DAZN

"Le supporter de football est une fois de plus victime des jeux commerciaux. Pour moi, il reste essentiel que les grands événements sportifs soient accessibles à tous, comme le prévoit également le décret relatif aux médias."

La loi belge exige en effet que les événements majeurs, dont la finale de la Coupe de Belgique, soient diffusés à la télévision. Si DAZN, détenteur des droits, propose un accès gratuit uniquement via son application, la société enfreint donc la loi.



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"Ces moments ont une grande valeur sociale et fédératrice. Nous attendons des éclaircissements de la part du Régulateur flamand des médias dans l’immédiat concernant les possibilités offertes par le décret sur les médias. Car aujourd’hui, tous les supporters sont laissés pour compte", a conclu Cieltje Van Achter, alors qu’une réaction est également attendue du côté francophone.