Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Steven Defour vient d'être condamné à une suspension de permis de conduire de deux mois et à une amende de 1.200 €. Il s'agit de la treizième infraction de l'ancien Diable Rouge.

Depuis l’arrêt de sa carrière professionnelle à Malines en 2021, Steven Defour est resté actif dans le monde du football. D’abord comme entraîneur, derrière les casernes notamment, puis comme consultant.

Une période durant laquelle l’ancien Diable Rouge n’a pas arrêté d’arpenter les quatre coins de la Belgique… et de réaliser des infractions routières. Selon nos confrères de la Dernière Heure, l’ex-milieu de terrain vient d’être une nouvelle fois condamné ce jeudi.

Flashé à une vitesse de 130 km/h, corrigée à 122,2 km/h, à la hauteur de Bertem, sur l’autoroute E40, le 25 février 2024, Steven Defour a été aperçu téléphone en main par les caméras de surveillance, ce qui constitue l’élément le plus problématique de sa situation.

Steven Defour auteur d’une treizième infraction au volant

D’autant que l’ex-milieu de terrain du Standard de Liège et du Sporting d’Anderlecht est un récidiviste en la matière, puisqu’il s’agit là de sa treizième infraction pour le même motif !

Apparu devant le tribunal de police en janvier 2025 pour la même raison, Steven Defour a été condamné à une interdiction de conduire de trois mois et à une amende de 1.680 euros, et devait également repasser son permis théorique.





En appel, il a obtenu la dispense de repasser son permis théorique, sanction jugée trop encombrante pour sa vie quotidienne, et a été condamné à une suspension de permis de deux mois et à une amende de 1.200 €.